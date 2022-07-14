Британія виділяє Україні 2,5 млн фунтів для розслідування воєнних злочинів РФ

Уряд Великої Британії оголосив про новий пакет підтримки в розмірі 2,5 мільйона фунтів стерлінгів для допомоги Україні в розслідуванні воєнних злочинів.

Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Фінансування буде використано для допомоги Генеральній прокуратурі України у розслідуванні злочинів, зокрема сексуального насильства, пов’язаного з війною.

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Гроші будуть надані в рамках підтримки Сполученим Королівством Консультативної групи з питань жорстоких злочинів у партнерстві з ЄС і США.

"Докази жахливих злочинів, скоєних російськими військами в Україні, і розповіді з перших рук, які я почула від тих, хто вижив, залишаться зі мною назавжди. Але ще сильнішою є рішучість українського народу відповісти на ці жорстокості", - сказала посол Британії Мелінда Сіммонс.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав створити Спеціальний трибунал для притягнення вищого військового та політичного керівництва Російської Федерації до відповідальності за скоєні в Україні злочини.

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