Британия выделяет Украине 2,5 млн фунтов для расследования военных преступлений РФ

Правительство Великобритании объявило о новом пакете поддержки в размере 2,5 миллиона фунтов стерлингов для помощи Украине в расследовании военных преступлений.

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

Финансирование будет использовано для помощи Генеральной прокуратуре Украины в расследовании преступлений, в частности, сексуального насилия, связанного с войной.

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Деньги будут предоставлены в рамках поддержки Соединенным Королевством Консультативной группы по жестоким преступлениям в партнерстве с ЕС и США.

"Доказательства ужасных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, и рассказы из первых рук, которые я услышала от выживших, останутся со мной навсегда. Но еще сильнее решимость украинского народа ответить на эти жестокости", - сказала посол Британии Мелинда Симмонс.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал создать Специальный трибунал для привлечения высшего военного и политического руководства Российской Федерации к ответственности за совершенные в Украине преступления.

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