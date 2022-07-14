Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия выделяет Украине 2,5 млн фунтов для расследования военных преступлений РФ

"Европейская правда"Четверг, 14 июля 2022, 14:13

Правительство Великобритании объявило о новом пакете поддержки в размере 2,5 миллиона фунтов стерлингов для помощи Украине в расследовании военных преступлений.

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

Финансирование будет использовано для помощи Генеральной прокуратуре Украины в расследовании преступлений, в частности, сексуального насилия, связанного с войной.

Деньги будут предоставлены в рамках поддержки Соединенным Королевством Консультативной группы по жестоким преступлениям в партнерстве с ЕС и США.

"Доказательства ужасных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, и рассказы из первых рук, которые я услышала от выживших, останутся со мной навсегда. Но еще сильнее решимость украинского народа ответить на эти жестокости", - сказала посол Британии Мелинда Симмонс.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал создать Специальный трибунал для привлечения высшего военного и политического руководства Российской Федерации к ответственности за совершенные в Украине преступления.

Читайте также: Трибунал не только для Путина: как реально наказать элиту РФ за агрессию против Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ВеликобританияРосcия
Главное сегодня

"Тюрьма – лучшее, что вас ожидает": Зеленский – россиянам, выпустившим ракеты по Виннице

видеоЗеленский: А если бы кто-то нанес удар по медицинскому центру в Далласе или Дрездене?

фотоНашли обломки российских ракет, выпущенных по Виннице, которые ПВО удалось сбить

Трамп подтвердил, что хочет снова стать президентом США

Залужный заверил в надежной обороне Киева: бои вблизи столицы невозможны

На военный учет – по собственному желанию. Объяснение Генштаба о мобилизации женщин

Все новости...
Великобритания
Число претендентов на должность Джонсона сократилось до шести
Поддержка Украины Соединенным Королевством всегда будет оставаться сильной
На лидерство в Консервативной партии Британии претендуют восемь кандидатов
Последние новости
23:49
Сербская молодежь не считает Россию виновной в войне в Украине – опрос
23:36
"Тюрьма – лучшее, что вас ожидает": Зеленский – россиянам, выпустившим ракеты по Виннице
23:14
В МИД назвали важным очередной отчет миссии ОБСЕ о военных преступлениях России в Украине
22:58
Более 3,5 тысяч украинских воинов получили госнаграды посмертно – Зеленский
22:45
Украина работает над гумкоридором из Святогорской Лавры – там 600 гражданских
22:42
видеоЗеленский: А если бы кто-то нанес удар по медицинскому центру в Далласе или Дрездене?
22:26
США разрешили торговать с Россией удобрениями и лекарствами
21:48
фотоНа аукцион выставили часы Гитлера
21:43
Топовая бизнес-школа отказалась от помощи родственников российского олигарха Тимченко
21:40
"Очень хочу вернуться в Украину": история владелицы приюта для животных, которая из-за войны оказалась в РФ
Все новости...