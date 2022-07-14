Ставленики Кремля хочуть провести "референдум" у Запорізькій області на початку осені

Маріонеткова влада, призначена окупантами в Запорізькій області, хоче провести так званий "референдум про входження до складу Російської Федерації" на початку осені.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на колаборанта, так званого голову тимчасової адміністрації регіону Євгена Балицького

Пряма мова Балицького: "Мною, як головою військово-цивільної адміністрацією Запорізької області, ухвалено рішення про проведення референдуму, який відбудеться на початку осені".

Реклама:

Деталі: За словами пособника окупантів, зараз "опрацьовуються механізми" проведення голосування.

А сам так званий референдум нібито визначить, "чого хочуть жителі Запорізької області, і як вони хочуть жити".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ