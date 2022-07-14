Ставленники Кремля хотят провести "референдум" в Запорожской области в начале осени

Марионеточные власти, назначенные оккупантами в Запорожской области, хотят провести так называемый "референдум о вхождении в состав Российской Федерации" в начале осени.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на коллаборанта, так называемого главу временной администрации региона Евгения Балицкого

Прямая речь Балицкого: "Мною, как главой военно-гражданской администрацией Запорожской области, принято решение о проведении референдума, который состоится в начале осени".

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Детали: По словам пособника оккупантов, сейчас "прорабатываются механизмы" проведения голосования.

А сам так называемый референдум якобы определит, "чего хотят жители Запорожской области, и как они хотят жить".

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