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Ставленники Кремля хотят провести "референдум" в Запорожской области в начале осени

Ирина БалачукЧетверг, 14 июля 2022, 14:16
Коллаборант Балицкий. Фото с Facebook

Марионеточные власти, назначенные оккупантами в Запорожской области, хотят провести так называемый "референдум о вхождении в состав Российской Федерации" в начале осени.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на коллаборанта, так называемого главу временной администрации региона Евгения Балицкого

Прямая речь Балицкого: "Мною, как главой военно-гражданской администрацией Запорожской области, принято решение о проведении референдума, который состоится в начале осени".

Детали: По словам пособника оккупантов, сейчас "прорабатываются механизмы" проведения голосования.  

А сам так называемый референдум якобы определит, "чего хотят жители Запорожской области, и как они хотят жить".

Предыстория:

  • 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".
  • 24 февраля Россия напала на Украину.
  • 1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения, связанные с будущим Луганской, Донецкой, а также Херсонской и Запорожской областей Украины якобы будут принимать сами жители этих регионов.

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Темы: Запорожская областьоккупацияреферендум
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