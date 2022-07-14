Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ставленники Кремля хотят провести "референдум" в Запорожской области в начале осени

Ирина БалачукЧетверг, 14 июля 2022, 14:16
Ставленники Кремля хотят провести референдум в Запорожской области в начале осени
Коллаборант Балицкий. Фото с Facebook

Марионеточные власти, назначенные оккупантами в Запорожской области, хотят провести так называемый "референдум о вхождении в состав Российской Федерации" в начале осени.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на коллаборанта, так называемого главу временной администрации региона Евгения Балицкого

Прямая речь Балицкого: "Мною, как главой военно-гражданской администрацией Запорожской области, принято решение о проведении референдума, который состоится в начале осени".

Реклама:

Детали: По словам пособника оккупантов, сейчас "прорабатываются механизмы" проведения голосования.  

А сам так называемый референдум якобы определит, "чего хотят жители Запорожской области, и как они хотят жить".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".
  • 24 февраля Россия напала на Украину.
  • 1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения, связанные с будущим Луганской, Донецкой, а также Херсонской и Запорожской областей Украины якобы будут принимать сами жители этих регионов.

Темы: Запорожская областьоккупацияреферендум
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Запорожская область
ВСУ имеют успех и закрепляются в направлении Новопрокоповки – Генштаб
Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: