Уряд Латвії підтримав демонтаж 69 пам'яток, що прославляють радянський і нацистський режими

Кабінет міністрів Латвії підтримав знесення 69 об'єктів — пам'ятників, пам'ятних знаків та меморіалів, які прославляють радянський та нацистський режими.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

У Латвії 23 червня набув чинності закон "Про заборону експонування та демонтаж об'єктів, що прославляють радянські та нацистські режими, на території Латвійської Республіки".

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Цей закон, зокрема, обумовлює термін та організацію процедури знесення пам'ятника у парку Перемоги у Ризі. Також закон делегував Кабінету міністрів складання списку інших подібних об'єктів на території країни, що підлягають знесенню.

Наприкінці червня Управління національною культурною спадщиною, Латвійська спілка художників та Латвійський музей окупації прийняли рішення, що знести потрібно 69 об'єктів. Ці об'єкти розташовані у всіх історичних краях Латвії, на території 23 самоврядувань. Більшість меморіалів розташовані на теренах країв і рідко відвідуються.

Закон не дозволяє демонтаж меморіальних об'єктів, які розміщені на місцях поховання полеглих солдатів.