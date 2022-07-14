Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд Латвії підтримав демонтаж 69 пам'яток, що прославляють радянський і нацистський режими

"Європейська правда"Четвер, 14 липня 2022, 15:09

Кабінет міністрів Латвії підтримав знесення 69 об'єктів — пам'ятників, пам'ятних знаків та меморіалів, які прославляють радянський та нацистський режими.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

У Латвії 23 червня набув чинності закон "Про заборону експонування та демонтаж об'єктів, що прославляють радянські та нацистські режими, на території Латвійської Республіки".

Цей закон, зокрема, обумовлює термін та організацію процедури знесення пам'ятника у парку Перемоги у Ризі. Також закон делегував Кабінету міністрів складання списку інших подібних об'єктів на території країни, що підлягають знесенню.

Наприкінці червня Управління національною культурною спадщиною, Латвійська спілка художників та Латвійський музей окупації прийняли рішення, що знести потрібно 69 об'єктів. Ці об'єкти розташовані у всіх історичних краях Латвії, на території 23 самоврядувань. Більшість меморіалів розташовані на теренах країв і рідко відвідуються.

Закон не дозволяє демонтаж меморіальних об'єктів, які розміщені на місцях поховання полеглих солдатів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Латвія
Головне сьогодні

"Тюрма – найкраще, що вас очікує": Зеленський – росіянам, які випустили ракети по Вінниці

відеоЗеленський: А якби хтось завдав удару по медичному центру в Далласі чи в Дрездені?

фотоЗнайшли уламки російських ракет, випущених по Вінниці, які ППО вдалося збити

Трамп підтвердив, що хоче знову стати президентом США

Залужний запевнив в надійній обороні Києва: бої поблизу столиці неможливі

На військовий облік – за власним бажанням. Пояснення Генштабу про мобілізацію жінок

Усі новини...
Латвія
Російські хакери здійснили найбільш потужну в історії Латвії кібератаку
У Латвії суд покарав пенсіонера, який в інтернеті побажав РФ "успішного знищення" українців
Історії успіху й досвіду: скільки часу пройде від кандидатства до вступу до ЄС?
Останні новини
01:22
Латвія заборонила постачання російського газу з 2023 року
01:00
Глава МЗС Німеччини: якщо послабимо санкції проти РФ – нас буде удвічі легше шантажувати
00:35
Сумська область: Вісім громад зазнали обстрілів росіян
23:49
Сербська молодь не вважає Росію винною у війні в Україні – опитування
23:36
"Тюрма – найкраще, що вас очікує": Зеленський – росіянам, які випустили ракети по Вінниці
23:14
В МЗС назвали важливим черговий звіт місії ОБСЄ про воєнні злочини Росії в Україні
22:58
Більше 3,5 тис. українських воїнів отримали держнагороди посмертно – Зеленський
22:45
Україна працює над гумкоридором зі Святогірської Лаври – там 600 цивільних
22:42
відеоЗеленський: А якби хтось завдав удару по медичному центру в Далласі чи в Дрездені?
22:26
США дозволили торгувати з Росією добривами і ліками
Усі новини...