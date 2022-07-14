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Правительство Латвии поддержало демонтаж 69 памятников, прославляющих советский и нацистский режимы

"Европейская правда"Четверг, 14 июля 2022, 15:09

Кабинет министров Латвии поддержал снос 69 объектов - памятников, памятных знаков и мемориалов, прославляющих советский и нацистский режимы.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

В Латвии 23 июня вступил в силу закон "О запрете экспонирования и демонтаже объектов, прославляющих советские и нацистские режимы, на территории Латвийской Республики".

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Этот закон, в частности, оговаривает срок и организацию процедуры сноса памятника в парке Победы в Риге. Также закон делегировал Кабинету министров составление списка других подобных объектов на территории страны, подлежащих сносу.

В конце июня Управление национальным культурным наследием, Латвийский союз художников и Латвийский музей оккупации приняли решение, что снести нужно 69 объектов. Эти объекты расположены во всех исторических краях Латвии, на территории 23 самоуправлений. Большинство мемориалов редко посещаются.

Закон не разрешает демонтаж мемориальных объектов, размещенных на местах захоронения павших солдат.

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Темы: Латвия
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