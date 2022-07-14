Зеленський закликав створити інструмент компенсації жертвам російської агресії

Президент Володимир Зеленський закликав до створення компенсаційного механізму для жертв російської агресії.

Про це він сказав у четвер під час онлайн-виступу на міжнародній конференції Ukraine Accountability Conference в Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Президент зазначив, що українські правоохоронні органи зареєстрували вже понад 34 тисячі злочинів, пов’язаних з російською агресією з 24 лютого.

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Він наголосив на необхідності створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності за злочин агресії.

"Наявні судові установи з юрисдикційних причин не можуть притягнути до відповідальності усіх винних саме у первинному злочині агресії. Тому потрібен спеціальний трибунал щодо цього злочину російської агресії проти України. Трибунал, який забезпечить справедливе і законне покарання тих, хто розпочав цю історію катастрофи і трагедії", - сказав Володимир Зеленський.

Окрім такого трибуналу потрібен інструмент компенсації всіх збитків за завдану агресію, додав президент.

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"Час безжальний і грає на руку Росії. Люди не вміють довго чекати справедливості. Якщо справедливість забарилась, люди відчувають, нібито її немає… Щоб забезпечити відчуття, що справедливість відновлюється, потрібно не тільки покарати винних, потрібно дати жертвам злочинів повну допомогу і відбудувати усе зруйноване цією агресією", - попередив глава держави.

Він додав, що, на думку України, компенсація збитків може відбуватися за рахунок російських активів і коштів, які розташовані за кордоном Росії в інших юрисдикціях. Він подякував Канаді за дозвіл конфіскувати російські активи та передавати їх на відбудову України і закликав зробити цей процес глобальним.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у четвер також закликав створити Спеціальний трибунал для притягнення вищого військового та політичного керівництва Російської Федерації до відповідальності і назвав 5 його параметрів.

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