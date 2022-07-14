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Зеленский призвал создать инструмент компенсации жертвам российской агрессии

Четверг, 14 июля 2022, 15:49
Зеленский призвал создать инструмент компенсации жертвам российской агрессии
Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал создать компенсационный механизм для жертв российской агрессии.

Об этом он сказал в четверг во время онлайн-выступления на международной конференции Ukraine Accountability Conference в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Президент отметил, что украинские правоохранительные органы зарегистрировали уже более 34 тысяч преступлений, связанных с российской агрессией с 24 февраля.

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Он отметил необходимость создания специального трибунала для привлечения к ответственности за преступление агрессии.

"Имеющиеся судебные учреждения по юрисдикционным причинам не могут привлечь к ответственности всех виновных именно в первичном преступлении агрессии. Поэтому требуется специальный трибунал по этому преступлению российской агрессии против Украины. Трибунал, который обеспечит справедливое и законное наказание тех, кто начал эту историю катастрофы и трагедии" , – сказал Владимир Зеленский.

Кроме такого трибунала, нужен инструмент компенсации всех убытков за нанесенную агрессию, добавил президент.

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"Время безжалостно и играет на руку России. Люди не умеют долго ждать справедливости. Если справедливость заставила себя ждать, люди чувствуют, будто ее нет... Чтобы обеспечить ощущение, что справедливость восстанавливается, нужно не только наказать виновных, нужно дать жертвам преступлений полную помощь и отстроить все разрушено этой агрессией", - предупредил глава государства.

Он добавил, что, по мнению Украины, компенсация ущерба может происходить за счет российских активов и средств, расположенных за границей России в других юрисдикциях. Он поблагодарил Канаду за разрешение конфисковать российские активы и передавать их на восстановление Украины и призвал сделать этот процесс глобальным.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг также призвал создать Специальный трибунал для привлечения высшего военного и политического руководства Российской Федерации к ответственности и назвал пять его параметров.

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