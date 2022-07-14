Окупанти вдарили по депо метрополітену в Харкові

14 липня вночі російські загарбники завдали удару по депо метрополітену в Харкові.

Джерело: голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: За його словами, внаслідок обстрілу ніхто з мешканців міста не постраждав.

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Синєгубов розповів також, що вночі окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському та Основ'янському районах Харкова - о 23:00 та після 2:00 год. Пошкоджені об’єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйнована 3-поверхова будівля та автомобілі.

Очільник ОДА опублікував фотографії руйнувань внаслідок удару по депо.

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Він також повідомив, що всього по області окупанти уже зруйнували та пошкодили більше 4800 об‘єктів інфраструктури. 4 232 житлових будинки зруйновані або мають пошкодження. Серед них більше 2 700 – багатоповерхівки.

Постраждали також більше 500 навчальних закладів, 100 медичних установ, 97 закладів культури, 12 промислових підприємств.