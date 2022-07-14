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Оккупанты ударили по депо метрополитена в Харькове

Евгений КизиловЧетверг, 14 июля 2022, 16:06
Оккупанты ударили по депо метрополитена в Харькове
Последствия вражеского удара по метро, фото ОГА

14 июля ночью российские захватчики нанесли удар по депо метрополитена в Харькове.

Источник: глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в Telegram

Детали: По его словам, в результате обстрела никто из жителей города не пострадал.

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Синегубов рассказал также, что ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Основянскому районам Харькова - в 23:00 и после 2:00. Повреждены объекты транспортной инфраструктуры, частное предприятие, разрушено 3-этажное здание и автомобили.

Глава ОГА опубликовал фотографии разрушений в результате удара по депо.

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Он также сообщил, что всего по области оккупанты уже разрушили и повредили более 4 800 объектов инфраструктуры. 4 232 жилых дома разрушены или имеют повреждения. Среди них более 2 700 – многоэтажки.

Пострадали также более 500 учебных заведений, 100 медицинских учреждений, 97 учреждений культуры, 12 промышленных предприятий.

Темы: Харьковметровойнатранспорт
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