ЄС готує угоду про імпорт до 20 млрд кубометрів газу з Азербайджану - ЗМІ
Європейська комісія запропонувала країнам ЄС укласти угоду з Азербайджаном для збільшення імпорту природного газу та розширення трубопроводу для цього.
Про це йдеться у проєкті документа, з яким ознайомилося агентство Reuters, пише "Європейська правда".
Проєкт меморандуму про взаєморозуміння є частиною зусиль Європейського Союзу щодо скорочення залежності від російського газу через війну в Україні.
Минулого року до європейських країн, таких як Італія, було доставлено понад 8 мільярдів кубометрів азербайджанського газу через Трансадріатичний газопровід, який є частиною трубопровідної мережі Південного газового коридору.
У проєкті сказано, що обидві сторони заохочуватимуть фінансування розширення цієї мережі для збільшення постачань до Європи.
Збільшення поставок також вимагатиме від Азербайджану розширення власного видобутку газу.
У проєкті наголошується, що майбутні газові контракти мають бути узгоджені з цілями ЄС у сфері зміни клімату, що, на думку Брюсселя, вимагатиме різкого скорочення споживання газу, особливо після 2030 року.
Обидві сторони повинні активізувати дії зі стримування викидів метану у своїх ланцюжках поставок.
Занепокоєння щодо подальших скорочень поставок російського газу посилилися цього тижня після початку планового ремонту газопроводу "Північний потік", яким газ надходить до Німеччини.
Енергетичний гігант "Газпром" заявив у середу, що не може гарантувати функціонування газопроводу "Північний потік" .