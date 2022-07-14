Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС готує угоду про імпорт до 20 млрд кубометрів газу з Азербайджану - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 14 липня 2022, 16:25

Європейська комісія запропонувала країнам ЄС укласти угоду з Азербайджаном для збільшення імпорту природного газу та розширення трубопроводу для цього.

Про це йдеться у проєкті документа, з яким ознайомилося агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Проєкт меморандуму про взаєморозуміння є частиною зусиль Європейського Союзу щодо скорочення залежності від російського газу через війну в Україні.

Реклама:
"Сторони прагнуть підтримувати двосторонню торгівлю природним газом, у тому числі за рахунок експорту до Європейського Союзу Південним газовим коридором обсягом не менше ніж 20 млрд кубометрів газу щорічно до 2027 року відповідно до комерційної доцільності та ринкового попиту", - йдеться у проєкті документа від 11 липня. 

Минулого року до європейських країн, таких як Італія, було доставлено понад 8 мільярдів кубометрів азербайджанського газу через Трансадріатичний газопровід, який є частиною трубопровідної мережі Південного газового коридору.

У проєкті сказано, що обидві сторони заохочуватимуть фінансування розширення цієї мережі для збільшення постачань до Європи.

Збільшення поставок також вимагатиме від Азербайджану розширення власного видобутку газу.

ВІДЕО ДНЯ

У проєкті наголошується, що майбутні газові контракти мають бути узгоджені з цілями ЄС у сфері зміни клімату, що, на думку Брюсселя, вимагатиме різкого скорочення споживання газу, особливо після 2030 року.

Обидві сторони повинні активізувати дії зі стримування викидів метану у своїх ланцюжках поставок.

Занепокоєння щодо подальших скорочень поставок російського газу посилилися цього тижня після початку планового ремонту газопроводу "Північний потік", яким газ надходить до Німеччини. 

Енергетичний гігант "Газпром" заявив у середу, що не може гарантувати функціонування газопроводу "Північний потік" .

Теми: ЄСАзербайджанімпортгаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
ЄС
ЄС засудив російські псевдовибори на окупованих територіях України
Правляча партія Грузії запускає процедуру імпічменту президентки за турне в ЄС
Боррель: Україна має стати членом ЄС, добре б зафіксувати "горизонт" для нових членів
Останні новини
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
Усі новини...
Реклама: