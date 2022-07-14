Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС готовит соглашение об импорте до 20 млрд кубометров газа из Азербайджана - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 14 июля 2022, 16:25

Европейская комиссия предложила странам ЕС заключить соглашение с Азербайджаном по увеличению импорта природного газа и расширению трубопровода для этого.

Об этом говорится в проекте документа, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Проект меморандума о взаимопонимании является частью усилий Европейского Союза по сокращению зависимости от российского газа из-за войны в Украине.

Реклама:

"Стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский Союз Южным газовым коридором объемом не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно до 2027 года в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом", - говорится в проекте документа от 11 июля.

В прошлом году в европейские страны, такие как Италия, было доставлено более 8 миллиардов кубометров азербайджанского газа через Трансадриатический газопровод, который является частью трубопроводной сети Южного газового коридора.

В проекте говорится, что обе стороны будут поощрять финансирование расширения этой сети для увеличения поставок в Европу.

ВИДЕО ДНЯ

Увеличение поставок также потребует от Азербайджана расширения собственной добычи газа.

В проекте отмечается, что будущие газовые контракты должны быть согласованы с целями ЕС в сфере изменения климата, что, по мнению Брюсселя, потребует резкого сокращения потребления газа, особенно после 2030 года.

Обе стороны должны активизировать действия по сдерживанию выбросов метана в своих цепочках поставок.

Беспокойство по поводу дальнейших сокращений поставок российского газа усилились на этой неделе после начала планового ремонта газопровода "Северный поток", которым газ поступает в Германию.

Энергетический гигант "Газпрома" заявил в среду, что не может гарантировать функционирование газопровода "Северный поток".

Темы: ЕСАзербайджанимпортгаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
ЕС
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
В ЕС предлагают подготовить больше украинских военных до конца года, чем планировалось
Орбан: Вступление Украины в НАТО невозможно, ведь это опасность для всех
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: