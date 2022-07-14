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ЕС готовит соглашение об импорте до 20 млрд кубометров газа из Азербайджана - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 14 июля 2022, 16:25

Европейская комиссия предложила странам ЕС заключить соглашение с Азербайджаном по увеличению импорта природного газа и расширению трубопровода для этого.

Об этом говорится в проекте документа, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Проект меморандума о взаимопонимании является частью усилий Европейского Союза по сокращению зависимости от российского газа из-за войны в Украине.

"Стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский Союз Южным газовым коридором объемом не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно до 2027 года в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом", - говорится в проекте документа от 11 июля.

В прошлом году в европейские страны, такие как Италия, было доставлено более 8 миллиардов кубометров азербайджанского газа через Трансадриатический газопровод, который является частью трубопроводной сети Южного газового коридора.

В проекте говорится, что обе стороны будут поощрять финансирование расширения этой сети для увеличения поставок в Европу.

Увеличение поставок также потребует от Азербайджана расширения собственной добычи газа.

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В проекте отмечается, что будущие газовые контракты должны быть согласованы с целями ЕС в сфере изменения климата, что, по мнению Брюсселя, потребует резкого сокращения потребления газа, особенно после 2030 года.

Обе стороны должны активизировать действия по сдерживанию выбросов метана в своих цепочках поставок.

Беспокойство по поводу дальнейших сокращений поставок российского газа усилились на этой неделе после начала планового ремонта газопровода "Северный поток", которым газ поступает в Германию.

Энергетический гигант "Газпрома" заявил в среду, что не может гарантировать функционирование газопровода "Северный поток".

Темы: ЕСАзербайджанимпортгаз
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