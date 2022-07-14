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Через влучну роботу артилерії ЗСУ окупанти переносять свої склади подалі – Генштаб

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 липня 2022, 16:33
Через влучну роботу артилерії ЗСУ окупанти переносять свої склади подалі – Генштаб
Олексій Громов

За даними Генштабу, завдяки потужній роботі ЗСУ, противник змушений переносити свої склади з боєприпасами та пальним.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 14 липня у медіацентрі "Україна - Укрінформ"

Пряма мова: "Наразі розглядається можливість розташування складів противника бригадного рівня на відстані – 100 кілометрів від лінії фронту. І складів корпусового рівня - 150 кілометрів від лінії фронту".

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Деталі: На думку Громова, скоріше за все, росіяни перенесуть свої склади в об’єкти цивільної інфраструктури.

Теми: війна
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