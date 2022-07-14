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Из-за точной работы артилерии ВСУ оккупанты переносят свои склады подальше – Генштаб

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 июля 2022, 16:33
Алексей Громов

По данным Генштаба, благодаря мощной работе ВСУ противник вынужден переносить свои склады с боеприпасами и горючим.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 14 июля в медиацентре "Украина – Укринформ"

Прямая речь: "Сейчас рассматривается возможность расположения складов противника бригадного уровня на расстоянии – 100 километров от линии фронта. И складов корпусного уровня – 150 километров от линии фронта".

Детали: По мнению Громова, скорей всего, россияне перенесут свои склады в объекты гражданской инфраструктуры.

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