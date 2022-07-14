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На берег Одещини винесло схожий на міну буй, викликали саперів

Євген КізіловЧетвер, 14 липня 2022, 16:51
На берег Одещини винесло схожий на міну буй, викликали саперів
фото Getty Images

Біля одного з пляжів Одещини знайшли "міноподібний предмет". Вибухотехніки перевірили і з'ясували, що це просто рибальський буй.

Джерело: Оперативне командування "Південь" у Facebook

Дослівно: "Міноподібний предмет, що був виявлений  біля одного з пляжів Одещини виявився, при вивчені фахівцями, рибальським буйом, який не несе вибухової загрози".

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Деталі: У командуванні пояснили, що під час шторму море приносить до берегу "різні предмети".

Водночас військові нагадали про існуючу небезпеку і порадили мешканцям узбережжя не втрачати пильність і обережність.

Теми: Одеська областьвійнанадзвичайна подія
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