На берег Одещини винесло схожий на міну буй, викликали саперів
Четвер, 14 липня 2022, 16:51
Біля одного з пляжів Одещини знайшли "міноподібний предмет". Вибухотехніки перевірили і з'ясували, що це просто рибальський буй.
Джерело: Оперативне командування "Південь" у Facebook
Дослівно: "Міноподібний предмет, що був виявлений біля одного з пляжів Одещини виявився, при вивчені фахівцями, рибальським буйом, який не несе вибухової загрози".
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Деталі: У командуванні пояснили, що під час шторму море приносить до берегу "різні предмети".
Водночас військові нагадали про існуючу небезпеку і порадили мешканцям узбережжя не втрачати пильність і обережність.