На берег Одесской области вынесло похожий на мину буй, вызывали саперов

У одного из пляжей Одесской области нашли "миноподобный предмет". Взрывотехники проверили и выяснили, что это просто рыболовный буй.

Источник: Оперативное командование "Юг" в Facebook

Дословно: "Миноподобный предмет, обнаруженный у одного из пляжей Одесской области оказался, при изучении специалистами, рыболовным буем, который не несет взрывной угрозы".

Детали: В командовании объяснили, что во время шторма море приносит к берегу "разные предметы".

В то же время военные напомнили о существующей опасности и посоветовали жителям прибрежных районов не терять бдительность и осторожность.