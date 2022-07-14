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На берег Одесской области вынесло похожий на мину буй, вызывали саперов

Евгений КизиловЧетверг, 14 июля 2022, 16:51
На берег Одесской области вынесло похожий на мину буй, вызывали саперов
фото Getty Images

У одного из пляжей Одесской области нашли "миноподобный предмет". Взрывотехники проверили и выяснили, что это просто рыболовный буй.

Источник: Оперативное командование "Юг" в Facebook

Дословно: "Миноподобный предмет, обнаруженный у одного из пляжей Одесской области оказался, при изучении специалистами, рыболовным буем, который не несет взрывной угрозы".

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Детали: В командовании объяснили, что во время шторма море приносит к берегу "разные предметы".

В то же время военные напомнили о существующей опасности и посоветовали жителям прибрежных районов не терять бдительность и осторожность.

Темы: Одесская областьвойначрезвычайное происшествие
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