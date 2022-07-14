На берег Одесской области вынесло похожий на мину буй, вызывали саперов
Четверг, 14 июля 2022, 16:51
У одного из пляжей Одесской области нашли "миноподобный предмет". Взрывотехники проверили и выяснили, что это просто рыболовный буй.
Источник: Оперативное командование "Юг" в Facebook
Дословно: "Миноподобный предмет, обнаруженный у одного из пляжей Одесской области оказался, при изучении специалистами, рыболовным буем, который не несет взрывной угрозы".
Реклама:
Детали: В командовании объяснили, что во время шторма море приносит к берегу "разные предметы".
В то же время военные напомнили о существующей опасности и посоветовали жителям прибрежных районов не терять бдительность и осторожность.