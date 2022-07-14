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Претендентів на посаду Джонсона вже п’ятеро

"Європейська правда"Четвер, 14 липня 2022, 17:19
БОРИС ДЖОНСОН, ФОТО GETTY IMAGES

За результатами другого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії в четвер участь у виборах братимуть п’ятеро кандидатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, було віддано 386 голосів депутатів Консервативної партії із 389 можливих.

За результатами голосування до наступного туру виборів пройшли:

  • колишній міністр із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (49 голосів);
  • молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (83);
  • колишній міністр фінансів Ріші Сунак (101);
  • міністерка закордонних справ Ліз Трасс (64);
  • голова спецкомітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендат (32).

Натомість генеральна прокурорка Суелла Браверман набрала 27 голосів, що менше за необхідні 30, і вибуває з перегонів.

Консервативна партія продовжуватиме голосувати найближчими днями, доки не залишиться двоє фіналістів.

Потім близько 160 000 членів Консервативної партії виберуть між двома фіналістами, а переможця має бути оголошено 5 вересня.

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Більше про кандидатів читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.

Дивіться також відео ЄвроПравди: Відставка Бориса Джонсона: наслідки для України. Хто його замінить? Що це змінить?, а також читайте: Борис до жовтня: що змінить для України та чому станеться відставка прем'єра Джонсона.

Теми: Борис ДжонсонВелика Британія
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