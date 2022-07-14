Претендентів на посаду Джонсона вже п’ятеро

За результатами другого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії в четвер участь у виборах братимуть п’ятеро кандидатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, було віддано 386 голосів депутатів Консервативної партії із 389 можливих.

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За результатами голосування до наступного туру виборів пройшли:

колишній міністр із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (49 голосів);

молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (83);

колишній міністр фінансів Ріші Сунак (101);

міністерка закордонних справ Ліз Трасс (64);

голова спецкомітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендат (32).

Натомість генеральна прокурорка Суелла Браверман набрала 27 голосів, що менше за необхідні 30, і вибуває з перегонів.

Консервативна партія продовжуватиме голосувати найближчими днями, доки не залишиться двоє фіналістів.

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Потім близько 160 000 членів Консервативної партії виберуть між двома фіналістами, а переможця має бути оголошено 5 вересня.

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