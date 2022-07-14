Претендентів на посаду Джонсона вже п’ятеро

За результатами другого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії в четвер участь у виборах братимуть п’ятеро кандидатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, було віддано 386 голосів депутатів Консервативної партії із 389 можливих.

За результатами голосування до наступного туру виборів пройшли:

колишній міністр із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (49 голосів);

молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (83);

колишній міністр фінансів Ріші Сунак (101);

міністерка закордонних справ Ліз Трасс (64);

голова спецкомітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендат (32).

Натомість генеральна прокурорка Суелла Браверман набрала 27 голосів, що менше за необхідні 30, і вибуває з перегонів.

Консервативна партія продовжуватиме голосувати найближчими днями, доки не залишиться двоє фіналістів.

Потім близько 160 000 членів Консервативної партії виберуть між двома фіналістами, а переможця має бути оголошено 5 вересня.

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