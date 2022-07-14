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Претендентів на посаду Джонсона вже п’ятеро

"Європейська правда"Четвер, 14 липня 2022, 17:19
Претендентів на посаду Джонсона вже п’ятеро
БОРИС ДЖОНСОН, ФОТО GETTY IMAGES

За результатами другого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії в четвер участь у виборах братимуть п’ятеро кандидатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, було віддано 386 голосів депутатів Консервативної партії із 389 можливих.

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За результатами голосування до наступного туру виборів пройшли:

  • колишній міністр із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (49 голосів);
  • молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (83);
  • колишній міністр фінансів Ріші Сунак (101);
  • міністерка закордонних справ Ліз Трасс (64);
  • голова спецкомітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендат (32).

Натомість генеральна прокурорка Суелла Браверман набрала 27 голосів, що менше за необхідні 30, і вибуває з перегонів.

Консервативна партія продовжуватиме голосувати найближчими днями, доки не залишиться двоє фіналістів.

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Потім близько 160 000 членів Консервативної партії виберуть між двома фіналістами, а переможця має бути оголошено 5 вересня.

Більше про кандидатів читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.

Дивіться також відео ЄвроПравди: Відставка Бориса Джонсона: наслідки для України. Хто його замінить? Що це змінить?, а також читайте: Борис до жовтня: що змінить для України та чому станеться відставка прем'єра Джонсона.

Теми: Борис ДжонсонВелика Британія
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