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Претендентов на должность Джонсона уже пятеро

"Европейская правда"Четверг, 14 июля 2022, 17:19
Претендентов на должность Джонсона уже пятеро
БОРИС ДЖОНСОН, ФОТО GETTY IMAGES

По результатам второго тура голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании в четверг участие в выборах примут пятеро кандидатов.

Об этом сообщает "Европейская партия".

По словам главы процедурного Комитета 1922 года сэра Грема Брэди, было отдано 386 голосов депутатов Консервативной партии из 389 возможных.

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По результатам голосования в следующий тур выборов прошли:

  • бывший министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кэми Баденох (49 голосов);
  • младший министр по торговой политике Пенни Мордонт (83);
  • бывший министр финансов Риши Сунак (101);
  • министр иностранных дел Лиз Трасс (64);
  • председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендат (32).

Генпрокурор Суэлла Браверман набрала 27 голосов, что меньше необходимых 30, и выбывает из гонки.

Консервативная партия будет продолжать голосовать в ближайшие дни, пока не останется двое финалистов.

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Затем около 160 000 членов Консервативной партии выберут между двумя финалистами, а победитель должен быть объявлен 5 сентября.

Больше о кандидатах читайте в статье: После Джонсона: кто станет новым премьером Великобритании.

Смотрите также видео ЕвроПравды: Отставка Бориса Джонсона: последствия для Украины. Кто его заменит? Что это изменит?, а также читайте: Борис до октября: что изменит для Украины и почему произойдет отставка премьера Джонсона

Европейская правда

Темы: Борис ДжонсонВеликобритания
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