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Претендентов на должность Джонсона уже пятеро

"Европейская правда"Четверг, 14 июля 2022, 17:19
БОРИС ДЖОНСОН, ФОТО GETTY IMAGES

По результатам второго тура голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании в четверг участие в выборах примут пятеро кандидатов.

Об этом сообщает "Европейская партия".

По словам главы процедурного Комитета 1922 года сэра Грема Брэди, было отдано 386 голосов депутатов Консервативной партии из 389 возможных.

По результатам голосования в следующий тур выборов прошли:

  • бывший министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кэми Баденох (49 голосов);
  • младший министр по торговой политике Пенни Мордонт (83);
  • бывший министр финансов Риши Сунак (101);
  • министр иностранных дел Лиз Трасс (64);
  • председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендат (32).

Генпрокурор Суэлла Браверман набрала 27 голосов, что меньше необходимых 30, и выбывает из гонки.

Консервативная партия будет продолжать голосовать в ближайшие дни, пока не останется двое финалистов.

Затем около 160 000 членов Консервативной партии выберут между двумя финалистами, а победитель должен быть объявлен 5 сентября.

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Больше о кандидатах читайте в статье: После Джонсона: кто станет новым премьером Великобритании.

Смотрите также видео ЕвроПравды: Отставка Бориса Джонсона: последствия для Украины. Кто его заменит? Что это изменит?, а также читайте: Борис до октября: что изменит для Украины и почему произойдет отставка премьера Джонсона

Европейская правда

Темы: Борис ДжонсонВеликобритания
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