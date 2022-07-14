Претендентов на должность Джонсона уже пятеро

По результатам второго тура голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании в четверг участие в выборах примут пятеро кандидатов.

Об этом сообщает "Европейская партия".

По словам главы процедурного Комитета 1922 года сэра Грема Брэди, было отдано 386 голосов депутатов Консервативной партии из 389 возможных.

По результатам голосования в следующий тур выборов прошли:

бывший министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кэми Баденох (49 голосов);

младший министр по торговой политике Пенни Мордонт (83);

бывший министр финансов Риши Сунак (101);

министр иностранных дел Лиз Трасс (64);

председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендат (32).

Генпрокурор Суэлла Браверман набрала 27 голосов, что меньше необходимых 30, и выбывает из гонки.

Консервативная партия будет продолжать голосовать в ближайшие дни, пока не останется двое финалистов.

Затем около 160 000 членов Консервативной партии выберут между двумя финалистами, а победитель должен быть объявлен 5 сентября.

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Европейская правда