Претендентов на должность Джонсона уже пятеро

По результатам второго тура голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании в четверг участие в выборах примут пятеро кандидатов.

Об этом сообщает "Европейская партия".

По словам главы процедурного Комитета 1922 года сэра Грема Брэди, было отдано 386 голосов депутатов Консервативной партии из 389 возможных.

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По результатам голосования в следующий тур выборов прошли:

бывший министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кэми Баденох (49 голосов);

младший министр по торговой политике Пенни Мордонт (83);

бывший министр финансов Риши Сунак (101);

министр иностранных дел Лиз Трасс (64);

председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендат (32).

Генпрокурор Суэлла Браверман набрала 27 голосов, что меньше необходимых 30, и выбывает из гонки.

Консервативная партия будет продолжать голосовать в ближайшие дни, пока не останется двое финалистов.

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Затем около 160 000 членов Консервативной партии выберут между двумя финалистами, а победитель должен быть объявлен 5 сентября.

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Европейская правда