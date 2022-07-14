Спартц знову закликала до нагляду за поставками зброї Україні, щоб не "шукати її в Сирії чи Мексиці"

Когресвумен Вікторія Спартц знову закликала запровадити належний нагляд за виділеною військовою допомогою у зв’язку з російсько-українською війною та створити спільну робочу групу щодо України.

Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті конгресвумен, пише "Європейська правда".

"Мене обурює, що дехто тепер припускає, мовляв, підтримка нагляду над більш ніж 50 мільярдами доларів допомоги Європі - не вся вона спрямована безпосередньо Україні - є певною мірою "прокремлівською". Навпаки, відсутність нагляду лише створює непотрібні ризики, якими можуть скористатися наші супротивники", - заявила Вікторія Спартц.

Вона додала: будь-хто, хто каже, нібито підзвітність не потрібна, є прокремлівським, бо єдина сторона, яка виграє від того, що зброя не потрапляє в потрібні руки, - це російська сторона.

Належний контроль та оптимізовані логістичні процеси дозволять дати

гарантії американським платникам податків, щоб вони могли продовжувати підтримувати допомогу Україні, підвищать ефективність та швидкість доставки допомоги на передову і зменшать ризики саботажу з боку таких країн, як Росія, Китай, Іран та інші, наголосила конгресвумен.

"Ці переваги очевидні. Я не впевнена, чому будь-хто з моїх колег може подумати, що ініціатива Конгресу - щоб нам не доводилося шукати нашу зброю в Сирії чи Мексиці - якась погана ідея, враховуючи зростання рівня поставок передових систем за кордон", - зазначила Вікторія Спартц.

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Як повідомлялося, у НАТО впевнені, що Україна належним чином забезпечує збереженість та облік зброї, яку вона отримує від союзників у реалізації права на самооборону від російської агресії.

Раніше зі схожою заявою виступили і в Євросоюзі.

Нагадаємо, у резонансному інтерв’ю "Європейській правді" конгресвумен Вікторія Спартц наголосила на нібито перепонах у встановленні нагляду за американською військовою допомогою Україні.

Тим часом у 14 липня у четвер голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував Верховній Раді створити Тимчасову спеціальну комісію, яка б контролювала використання зброї, отриманої від західних партнерів України.

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