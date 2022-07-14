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Спартц снова призвала к надзору за поставками оружия Украине, чтобы не "искать его в Сирии или Мексике"

"Европейская правда"Четверг, 14 июля 2022, 17:31

Конгрессвумен Виктория Спартц снова призвала ввести надлежащий надзор за выделенной военной помощью в связи с российско-украинской войной и создать совместную рабочую группу по Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте конгрессвумен, пишет "Европейская правда".

"Меня возмущает, что некоторые теперь предполагают, мол, поддержка надзора над более чем 50 миллиардами долларов помощи Европе - не вся она направлена ​​непосредственно Украине - является в определенной степени "прокремлевской". Напротив, отсутствие надзора лишь создает ненужные риски, которыми могут воспользоваться наши противники", – заявила Виктория Спартц.

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Она добавила: любой, кто говорит, что подотчетность не нужна, является прокремлевским, потому что единственная сторона, которая выигрывает от того, что оружие не попадает в нужные руки, - это российская сторона.

Надлежащий контроль и оптимизированные логистические процессы позволят дать гарантии американским налогоплательщикам, чтобы они могли продолжать поддерживать помощь Украине, повысят эффективность и скорость доставки помощи на передовую и снизят риски саботажа со стороны таких стран, как Россия, Китай, Иран и другие, подчеркнула конгрессвумен.

"Эти преимущества очевидны. Я не уверена, почему любой из моих коллег может подумать, что инициатива Конгресса - чтобы нам не приходилось искать наше оружие в Сирии или Мексике - какая-то плохая идея, учитывая рост уровня поставок передовых систем за границу", - отметила Виктория Спартц.

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Как сообщалось, в НАТО уверены, что Украина должным образом обеспечивает сохранность и учет оружия, получаемого от союзников в реализации права на самооборону от российской агрессии.

Ранее с подобным заявлением выступили и в Евросоюзе.

Напомним, в резонансном интервью "Европейской правде" конгрессвумен Виктория Спартц отметила якобы преграды в установлении надзора за американской военной помощью Украине.

Между тем, в 14 июля в четверг председатель Офиса президента Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать Временную специальную комиссию, которая бы контролировала использование оружия, полученного от западных партнеров Украины.

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Темы: СШАоружиеУкраина
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