ЄС вивчає, чи можлива конфіскація активів центробанку РФ на користь України

Європейський комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс вважає можливою конфіскацію з подальшим переданням Україні російських активів, які перебувають під санкціями ЄС, у тому числі активів центрального банку Росії.

Про це він сказав у четвер у Гаазі на пресконференції після завершення міжнародної конференції Ukraine Accountability Conference, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми можемо попросити держави-члени покласти конфісковані кошти у спільний фонд, щоб допомогти Україні, щоб віддати гроші українському народові", - сказав Рейндерс.

"Й ми маємо подивитися, чи можна зробити ще більше, і спробувати подивитися, чи можливо конфіскувати активи центрального банку Росії", - додав він.

Єврокомісар нагадав, що вже було ухвалено рішення заморозити активи центрального банку Росії.

"Це можливо робити досить тривалий період часу. Ідея, звісно, полягає в тому, щоб Росія взяла участь у реконструкції, якщо ні - то буде можливим продовжувати тримати замороженими активи центрального банку Росії. Це набагато більші гроші, ніж активи олігархів. Можливо, ми говоримо про 200-300 млрд у США та Європі", - зазначив єврокомісар.

Рейндерс також повідомив, що на сьогодні вже заморожено активи російських олігархів на суму 13,8 млрд євро.

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"Нерухомість іще перебуває в руках олігархів і компаній, але буде можливим просувати далі й організувати законодавчий процес, шлях, щоб конфіскувати такі активи, якщо, звісно, є зв'язок із кримінальними злочинами, корупцією, відмиванням грошей. Ми вже попросили Раду, Європейський парламент розширити список злочинів ЄС, щоб передбачити покарання за уникнення санкцій. Так буде легше організувати конфіскацію", - додав він.

Президент Володимир Зеленський у четвер закликав до створення компенсаційного механізму для жертв російської агресії.

Він сказав, що, на думку України, компенсація збитків може відбуватися за рахунок російських активів і коштів, які розташовані за кордоном Росії в інших юрисдикціях.

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