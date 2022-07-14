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ЕС изучает, возможна ли конфискация активов центробанка РФ в пользу Украины

"Европейская правда"Четверг, 14 июля 2022, 17:58

Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс считает возможной конфискацию с последующей передачей Украине находящихся под санкциями ЕС российских активов, в том числе активов центрального банка России.

Об этом он сказал в четверг в Гааге на пресс-конференции после завершения международной конференции Ukraine Accountability Conference, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы можем попросить государства-члены положить конфискованные средства в общий фонд, чтобы помочь Украине, чтобы отдать деньги украинскому народу", - сказал Рейндерс.

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"И мы должны посмотреть, можно ли сделать еще больше, и попытаться посмотреть, возможно ли конфисковать активы центрального банка России", - добавил он.

Еврокомиссар напомнил, что уже было принято решение о заморозке активов центрального банка России.

"Это возможно делать достаточно длительный период времени. Идея, конечно, состоит в том, чтобы Россия приняла участие в реконструкции, если нет - будет возможно продолжать держать замороженными активы центрального банка России. Это гораздо большие деньги, чем активы олигархов. Возможно, мы говорим о 200-300 млрд в США и Европе", - отметил еврокомиссар.

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Рейндерс также сообщил, что на сегодняшний день уже заморожены активы российских олигархов на сумму 13,8 млрд евро.

"Недвижимость еще находится в руках олигархов и компаний, но будет возможно продвигать дальше и организовать законодательный процесс, путь, чтобы конфисковать такие активы, если, конечно, есть связь с уголовными преступлениями, коррупцией, отмыванием денег. Мы уже попросили Совет, Европейский парламент расширит список преступлений ЕС, чтобы предусмотреть наказание за уход от санкций. Так будет легче организовать конфискацию", - добавил он.

Президент Владимир Зеленский в четверг призвал создать компенсационный механизм для жертв российской агрессии.

Он сказал, что, по мнению Украины, компенсация ущерба может происходить за счет российских активов и средств, расположенных за границей России в других юрисдикциях.

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Темы: ЕСРосcия
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