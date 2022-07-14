Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС изучает, возможна ли конфискация активов центробанка РФ в пользу Украины

"Европейская правда"Четверг, 14 июля 2022, 17:58

Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс считает возможной конфискацию с последующей передачей Украине находящихся под санкциями ЕС российских активов, в том числе активов центрального банка России.

Об этом он сказал в четверг в Гааге на пресс-конференции после завершения международной конференции Ukraine Accountability Conference, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы можем попросить государства-члены положить конфискованные средства в общий фонд, чтобы помочь Украине, чтобы отдать деньги украинскому народу", - сказал Рейндерс.

"И мы должны посмотреть, можно ли сделать еще больше, и попытаться посмотреть, возможно ли конфисковать активы центрального банка России", - добавил он.

Еврокомиссар напомнил, что уже было принято решение о заморозке активов центрального банка России.

"Это возможно делать достаточно длительный период времени. Идея, конечно, состоит в том, чтобы Россия приняла участие в реконструкции, если нет - будет возможно продолжать держать замороженными активы центрального банка России. Это гораздо большие деньги, чем активы олигархов. Возможно, мы говорим о 200-300 млрд в США и Европе", - отметил еврокомиссар.

Рейндерс также сообщил, что на сегодняшний день уже заморожены активы российских олигархов на сумму 13,8 млрд евро.

ВИДЕО ДНЯ

"Недвижимость еще находится в руках олигархов и компаний, но будет возможно продвигать дальше и организовать законодательный процесс, путь, чтобы конфисковать такие активы, если, конечно, есть связь с уголовными преступлениями, коррупцией, отмыванием денег. Мы уже попросили Совет, Европейский парламент расширит список преступлений ЕС, чтобы предусмотреть наказание за уход от санкций. Так будет легче организовать конфискацию", - добавил он.

Президент Владимир Зеленский в четверг призвал создать компенсационный механизм для жертв российской агрессии.

Он сказал, что, по мнению Украины, компенсация ущерба может происходить за счет российских активов и средств, расположенных за границей России в других юрисдикциях.

Читайте также: Возмездие для РФ: что должны сделать Украина и союзники, чтобы запустить механизм репараций

Темы: ЕСРосcия
Главное сегодня

"Тюрьма – лучшее, что вас ожидает": Зеленский – россиянам, выпустившим ракеты по Виннице

видеоЗеленский: А если бы кто-то нанес удар по медицинскому центру в Далласе или Дрездене?

фотоНашли обломки российских ракет, выпущенных по Виннице, которые ПВО удалось сбить

Трамп подтвердил, что хочет снова стать президентом США

Залужный заверил в надежной обороне Киева: бои вблизи столицы невозможны

На военный учет – по собственному желанию. Объяснение Генштаба о мобилизации женщин

Все новости...
ЕС
Киевсовет поддержал создание заказника в Протасовом Яру
ЕС готовит соглашение об импорте до 20 млрд кубометров газа из Азербайджана - СМИ
Украина должна стать форпостом западных свобод на территории Евразии
Последние новости
03:15
В РФ уже призывают мстить за Новую Каховку и прицельно бить по мостам в Украине
02:33
ОК "Юг": Россияне нанесли удар по Виннице с корабля у крымского мыса Фиолент
01:56
Германия выделит дополнительные 2,4 млрд евро помощи украинским беженцам
01:22
Латвия запретила поставку российского газа с 2023 года
01:00
Глава МИД Германии: если ослабим санкции против РФ – нас будет вдвое легче шантажировать
00:35
Сумщина: Восемь громад подверглись обстрелам россиян
23:49
Сербская молодежь не считает Россию виновной в войне в Украине – опрос
23:36
"Тюрьма – лучшее, что вас ожидает": Зеленский – россиянам, выпустившим ракеты по Виннице
23:14
В МИД назвали важным очередной отчет миссии ОБСЕ о военных преступлениях России в Украине
22:58
Более 3,5 тысяч украинских воинов получили госнаграды посмертно – Зеленский
Все новости...