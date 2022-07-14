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Запуск "Азоту", який планують окупанти, може призвести до техногенної катастрофи – Гайдай 

Альона Мазуренко Четвер, 14 липня 2022, 18:19
Запуск Азоту, який планують окупанти, може призвести до техногенної катастрофи – Гайдай 
фото: ФБ Гайдая

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти хочуть відновити діяльність Сєвєродонецького "Азоту", але це може призвести до техногенної катастрофи через руйнування, які зазнав завод.

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Запуск "Азоту" може призвести до техногенної катастрофи. Окупанти усвідомлено наражають на небезпеку сєвєродончан, змушуючи їх виходити працювати на завод.

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Днями рашисти у своїх пропагандистських ЗМІ заявили про свої плани відновити діяльність "Сєвєродонецького "Азоту".

Деталі: У Group DF, до складу якого входить завод, заявили, що відновлювати роботу заводу небезпечно через значні руйнації на території комбінату та відсутність належних спеціалістів.

Зокрема, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено обидва цехи аміаку 1-А та 1-Б, цех азотної кислоти.

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Постраждала практично вся інфраструктура підприємства – системи водопостачання та водоочищення, система енергозабезпечення, логістичне та залізничне господарство (пошкоджено залізничне полотно, склад, вузли перевантаження), зруйновано два сховища метанолу, пошкоджено чотири сховища КАС.

Система електропостачання "Азоту" повністю зруйнована.

Завод не може отримувати електороенергію від "Луганського енергетичного об’єднання" (пошкоджено опори та силові трансформатори у пунктах Лисичанська-110, Ювілейна, Щастя) чи підстанції Кремінська 500 кВ (станцію розбито).

За словами Гайдая, руйнування системи очищення стічних вод "Азоту" (цех водопостачання) завдало значних збитків Сєвєродонецьку, адже до війни підприємство забезпечувало очищення 100% стічних вод міста.

Росіяни вже розшукують в окупованому місті працівників "Азоту" та запрошують на роботу, розповідають байки, що повернуть хімзавод до життя.

Проте, за словами глави ОВА, це неможливо.

Пряма мова: "Спроба запустити виробництво з порушенням базових правил безпеки може призвести до жертв та техногенної катастрофи для всього регіону. Масштабні руйнування на заводі не сумісні з його безпечною діяльністю".

Нагадаємо: 

  • Холдинг Ostchem Дмитра Фірташа заявив про втрату контролю над заводом "Азот" в Сєвєродонецьку.

Теми: Луганська областьокупаціявійна
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