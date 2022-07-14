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Запуск "Азота", который планируют оккупанты, может привести к техногенной катастрофе – Гайдай

Мазуренко Алена Четверг, 14 июля 2022, 18:19
фото: ФБ Гайдая

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты хотят возобновить деятельность Северодонецкого "Азота", но это может привести к техногенной катастрофе из-за разрушений, понесенных заводом.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Запуск "Азота" может привести к техногенной катастрофе. Оккупанты осознанно подвергают опасности северодончан, заставляя их выходить работать на завод.

На днях рашисты в своих пропагандистских СМИ заявили о своих планах возобновить деятельность "Северодонецкого "Азота".

Детали: В Group DF, в состав которого входит завод, заявили, что возобновлять работу завода опасно из-за значительных разрушений на территории комбината и отсутствия надлежащих специалистов.

В частности, в результате вражеских обстрелов повреждены оба цеха аммиака 1-А и 1-Б, цех азотной кислоты.

Пострадала практически вся инфраструктура предприятия – системы водоснабжения и водоочистки, система энергообеспечения, логистическое и железнодорожное хозяйство (повреждены железнодорожное полотно, склад, узлы перегрузки), разрушены два хранилища метанола, повреждены четыре хранилища КАС.

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Система электроснабжения "Азота" полностью разрушена.

Завод не может получать электороэнергию от "Луганского энергетического объединения" (повреждены опоры и силовые трансформаторы в пунктах Лисичанская-110, Юбилейная, Счастье) или подстанции Кременская 500 кВ (станция разбита).

По словам Гайдая, разрушение системы очистки сточных вод "Азота" (цех водоснабжения) нанесло значительный ущерб Северодонецку, ведь до войны предприятие обеспечивало очистку 100% сточных вод города.

Россияне уже разыскивают в оккупированном городе работников "Азота" и приглашают на работу, рассказывают байки, что вернут химзавод к жизни.

Однако, по словам главы ОВА, это невозможно.

Прямая речь: "Попытка запустить производство с нарушением базовых правил безопасности может привести к жертвам и техногенной катастрофе для всего региона. Масштабные разрушения на заводе не совместимы с его безопасной деятельностью".

Напомним:

  • Холдинг Ostchem Дмитрия Фирташа заявил о потере контроля над заводом "Азот" в Северодонецке.

Темы: Луганская областьоккупациявойна
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