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Запуск "Азота", который планируют оккупанты, может привести к техногенной катастрофе – Гайдай

Алена МазуренкоЧетверг, 14 июля 2022, 18:19
Запуск Азота, который планируют оккупанты, может привести к техногенной катастрофе – Гайдай
фото: ФБ Гайдая

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты хотят возобновить деятельность Северодонецкого "Азота", но это может привести к техногенной катастрофе из-за разрушений, понесенных заводом.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Запуск "Азота" может привести к техногенной катастрофе. Оккупанты осознанно подвергают опасности северодончан, заставляя их выходить работать на завод.

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На днях рашисты в своих пропагандистских СМИ заявили о своих планах возобновить деятельность "Северодонецкого "Азота".

Детали: В Group DF, в состав которого входит завод, заявили, что возобновлять работу завода опасно из-за значительных разрушений на территории комбината и отсутствия надлежащих специалистов.

В частности, в результате вражеских обстрелов повреждены оба цеха аммиака 1-А и 1-Б, цех азотной кислоты.

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Пострадала практически вся инфраструктура предприятия – системы водоснабжения и водоочистки, система энергообеспечения, логистическое и железнодорожное хозяйство (повреждены железнодорожное полотно, склад, узлы перегрузки), разрушены два хранилища метанола, повреждены четыре хранилища КАС.

Система электроснабжения "Азота" полностью разрушена.

Завод не может получать электороэнергию от "Луганского энергетического объединения" (повреждены опоры и силовые трансформаторы в пунктах Лисичанская-110, Юбилейная, Счастье) или подстанции Кременская 500 кВ (станция разбита).

По словам Гайдая, разрушение системы очистки сточных вод "Азота" (цех водоснабжения) нанесло значительный ущерб Северодонецку, ведь до войны предприятие обеспечивало очистку 100% сточных вод города.

Россияне уже разыскивают в оккупированном городе работников "Азота" и приглашают на работу, рассказывают байки, что вернут химзавод к жизни.

Однако, по словам главы ОВА, это невозможно.

Прямая речь: "Попытка запустить производство с нарушением базовых правил безопасности может привести к жертвам и техногенной катастрофе для всего региона. Масштабные разрушения на заводе не совместимы с его безопасной деятельностью".

Напомним:

  • Холдинг Ostchem Дмитрия Фирташа заявил о потере контроля над заводом "Азот" в Северодонецке.

Темы: Луганская областьоккупациявойна
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