Автівка лісівників наїхала на міну: 2 загиблих, 6 поранених

У лісництві на Житомирщині автомобіль із охоронцями наїхав на міну, рухаючись лісовою дорогою: двоє загиблих, шестеро поранених.

Джерело: голова Коростенської районної державної адміністрації Юрій Тарасюк у Facebook

Пряма мова: "На жаль, трагічний випадок стався сьогодні в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства.

Автомобіль, в якому перебували працівники державної лісової охорони, рухаючись лісовою дорогою близько 11 години ранку в Заліському лісництві, наїхав на міну. В результаті наїзду стався вибух".

Деталі: За даними Тарасюка, під час детонації двоє лісівників загинули на місці. Ще шість лісівників зазнали поранень різних ступенів тяжкості.

Всіх постраждалих доправлено до медичних закладів Житомирщини. Ступінь тяжкості поранень визначається лікарями, зазначив голова РДА.