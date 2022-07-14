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Автомобиль лесоводов наехал на мину: 2 погибших, 6 раненых

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 июля 2022, 18:43

В лесничестве на Житомирщине автомобиль с охранниками наехал на мину, двигаясь по лесной дороге: двое погибших, шесть раненых.

Источник: глава Коростенской районной государственной администрации Юрий Тарасюк в Facebook

Прямая речь: К сожалению, трагический случай произошел сегодня в лесах Народицкого специализированного лесного хозяйства.

Автомобиль, в котором находились работники государственной лесной охраны, двигаясь по лесной дороге около 11 часов утра в Залесском лесничестве, наехал на мину. В результате наезда произошел взрыв".

 

Детали: По данным Тарасюка, во время детонации двое лесоводов погибли на месте. Еще шесть лесоводов получили ранения разных степеней тяжести.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Житомирщины. Степень тяжести ранений определяется врачами, отметил глава РГА.

Темы: Житомирская областьвойна
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