Автомобиль лесоводов наехал на мину: 2 погибших, 6 раненых

В лесничестве на Житомирщине автомобиль с охранниками наехал на мину, двигаясь по лесной дороге: двое погибших, шесть раненых.

Источник: глава Коростенской районной государственной администрации Юрий Тарасюк в Facebook

Прямая речь: К сожалению, трагический случай произошел сегодня в лесах Народицкого специализированного лесного хозяйства.

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Автомобиль, в котором находились работники государственной лесной охраны, двигаясь по лесной дороге около 11 часов утра в Залесском лесничестве, наехал на мину. В результате наезда произошел взрыв".

Детали: По данным Тарасюка, во время детонации двое лесоводов погибли на месте. Еще шесть лесоводов получили ранения разных степеней тяжести.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Житомирщины. Степень тяжести ранений определяется врачами, отметил глава РГА.