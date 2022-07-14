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Партизани підпалили завод "Сателіт" в окупованому Маріуполі – радник мера

Мазуренко Альона Четвер, 14 липня 2022, 18:49
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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому місті сталася пожежа на заводі "Сателіт". 

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова: Нарешті маємо остаточне підтвердження. Маріупольський завод Сателіт. Пожежа виникла не посто так. Як каже наш спротив - краще хай палає, аніж росіяний вкрадуть.

То ж хороша новина. Спротив Маріуполю зростає".

Деталі: Радник міського голови додав, що повідомити про колаборантів, зрадників, переміщення ворога, зберігання техніки та БК, керівництва окупантів можна в бот @MMR_SendMe_bot

Теми: Маріупольокупаціяпожежа
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