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Партизаны подожгли завод "Сателлит" в оккупированном Мариуполе – советник мэра

Алена МазуренкоЧетверг, 14 июля 2022, 18:49
Партизаны подожгли завод Сателлит в оккупированном Мариуполе – советник мэра
скриншот

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном городе произошел пожар на заводе "Сателлит".

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь: Наконец-то имеем окончательное подтверждение. Мариупольский завод "Сателлит". Пожар возник не просто так. Как говорит наше сопротивление - лучше пусть пылает, чем россияне украдут.

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Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет".

Детали: Советник городского головы добавил, что сообщить о коллаборантах, предателях, перемещении врага, хранении техники и БК, руководстве оккупантов можно в бот @MMR_SendMe_bot.  

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Темы: Мариупольоккупацияпожар
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