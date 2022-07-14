Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Німецька компанія вже полагодила 30 БМП, які можуть обміняти на зброю для України

"Європейська правда"Четвер, 14 липня 2022, 18:54

Німецький збройний концерн Rheinmetall у четвер заявив, що підготував три десятки бойових машин піхоти Marder, які дозволять забезпечити Україну озброєнням, і чекає на відповідне рішення федерального уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

Уряд Німеччини з початку вторгнення РФ в Україну задіяв механізм "кругового обміну", за якого передає союзникам власне озброєння, натомість вони передають Києву техніку радянського виробництва.

Концерн відремонтував Marder, які раніше були списані Бундесвером і мали бути перероблені на метал. За словами речника Rheinmetall, там уже працюють над модернізацією ще двох десятків БМП і загалом можуть передати до сотні цих машин.

"Ми щодня перебуваємо на зв’язку з офісом канцлера, там є і бажання, і тиск", – зазначив представник концерну.

Крім того, Rheinmetall хоче продати 88 модернізованих танків Leopard 1970-80-х років виробництва.

Нагадаємо, наприкінці травня канцлер Олаф Шольц анонсував обмін, у рамках якого Німеччина передає Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко постачає в Україну бронемашини радянського виробництва.

ВІДЕО ДНЯ

Проте, за даними видання Bild, йдеться про німецькі бронемашини, на які компанія Rheinmetall подала заявку на експорт до України до Федеральної ради безпеки ще 22 квітня. Німецька сторона не повідомляла, коли саме буде завершений процес передання техніки Греції.

Читайте також: Краще пізно, аніж ніколи: як Німеччина змінює свою позицію щодо зброї для України.

Теми: Німеччина
Головне сьогодні

"Тюрма – найкраще, що вас очікує": Зеленський – росіянам, які випустили ракети по Вінниці

відеоЗеленський: А якби хтось завдав удару по медичному центру в Далласі чи в Дрездені?

фотоЗнайшли уламки російських ракет, випущених по Вінниці, які ППО вдалося збити

Трамп підтвердив, що хоче знову стати президентом США

Залужний запевнив в надійній обороні Києва: бої поблизу столиці неможливі

На військовий облік – за власним бажанням. Пояснення Генштабу про мобілізацію жінок

Усі новини...
Німеччина
Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля 1 серпня, а нафту – 31 грудня
Глава МЗС Німеччини не бачить можливості для переговорів з Росією
Інфляція в Німеччині почала сповільнюватися
Останні новини
04:45
Вінниця: Вбита росіянами дівчинка знімалася в різдвяному ролику Зеленської
04:14
ЗСУ на півдні знищили російський склад боєприпасів
03:15
В РФ вже закликають мститися за Нову Каховку і прицільно бити по мостах в Україні
02:33
ОК "Південь": Росіяни завдали удару по Вінниці з корабля біля кримського мису Фіолент
01:56
Німеччина виділить додаткові 2,4 млрд євро допомоги українським біженцям
01:22
Латвія заборонила постачання російського газу з 2023 року
01:00
Глава МЗС Німеччини: якщо послабимо санкції проти РФ – нас буде удвічі легше шантажувати
00:35
Сумщина: Вісім громад зазнали обстрілів росіян
23:49
Сербська молодь не вважає Росію винною у війні в Україні – опитування
23:36
"Тюрма – найкраще, що вас очікує": Зеленський – росіянам, які випустили ракети по Вінниці
Усі новини...