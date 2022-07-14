Німецька компанія вже полагодила 30 БМП, які можуть обміняти на зброю для України

Німецький збройний концерн Rheinmetall у четвер заявив, що підготував три десятки бойових машин піхоти Marder, які дозволять забезпечити Україну озброєнням, і чекає на відповідне рішення федерального уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

Уряд Німеччини з початку вторгнення РФ в Україну задіяв механізм "кругового обміну", за якого передає союзникам власне озброєння, натомість вони передають Києву техніку радянського виробництва.

Концерн відремонтував Marder, які раніше були списані Бундесвером і мали бути перероблені на метал. За словами речника Rheinmetall, там уже працюють над модернізацією ще двох десятків БМП і загалом можуть передати до сотні цих машин.

"Ми щодня перебуваємо на зв’язку з офісом канцлера, там є і бажання, і тиск", – зазначив представник концерну.

Крім того, Rheinmetall хоче продати 88 модернізованих танків Leopard 1970-80-х років виробництва.

Нагадаємо, наприкінці травня канцлер Олаф Шольц анонсував обмін, у рамках якого Німеччина передає Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко постачає в Україну бронемашини радянського виробництва.

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Проте, за даними видання Bild, йдеться про німецькі бронемашини, на які компанія Rheinmetall подала заявку на експорт до України до Федеральної ради безпеки ще 22 квітня. Німецька сторона не повідомляла, коли саме буде завершений процес передання техніки Греції.

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