Немецкая компания уже починила 30 БМП, которые могут обменять на оружие для Украины

Немецкий военный концерн Rheinmetall в четверг заявил, что подготовил три десятка боевых машин пехоты Marder, которые позволят обеспечить Украину вооружением, и ожидает соответствующего решения федерального правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

Правительство Германии с начала вторжения РФ в Украину задействовало механизм "кругового обмена", при котором передает союзникам собственное вооружение, вместо этого они передают Киеву технику советского производства.

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Концерн отремонтировал Marder, которые раньше были списаны Бундесвером и должны были быть переработаны в металл. По словам спикера Rheinmetall, там уже работают над модернизацией еще двух десятков БМП и в общей сложности могут передать до сотни этих машин.

"Мы каждый день находимся на связи с офисом канцлера, там есть и желание, и давление", – отметил представитель концерна.

В конце мая канцлер Олаф Шольц анонсировал обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро поставляет в Украину бронемашины советского производства.

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Однако, по данным издания Bild, речь идет о немецких бронемашинах, на которые компания Rheinmetall подала заявку на экспорт в Украину в Федеральный совет безопасности еще 22 апреля. Немецкая сторона не сообщала, когда будет завершен процесс передачи техники Греции.

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