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У Білорусі негласно дозволили контрабанду підсанкційних товарів з ЄС – розвідка 

Мазуренко Альона Четвер, 14 липня 2022, 19:18

Українська розвідка повідомляє, що влада Білорусі дала негласну вказівку командуванню прикордонного комітету Білорусі – не перешкоджати контрабанді підсанкційних товарів на кордонах з Україною, Польщею та Литвою.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Таке рішення пов’язане з різким погіршенням фінансової ситуації у країні через накладені на режим Лукашенка санкції з боку країн Заходу.

Тож влада Білорусі сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме за рахунок максимального стимулювання контрабанди. В першу чергу – тютюнових виробів місцевих виробників".

Деталі: Розвідники також зазначають, що у такий спосіб Білорусі частково вдасться забезпечити власний ринок санкційними групами товарів, які раніше доставлялись з країн ЄС.

Зокрема, до списку таких товарів входять: запчастини до автомобільної техніки, господарські товари тощо.

Щоб посилити потік товарів, влада Білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС.

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Повідомляється, що прикордонні відомства Польщі та Литви вже заявляють про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях.

Теми: БілоруськонтрабандаЄСрозвідка
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