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В Беларуси негласно разрешили контрабанду подсанкционных товаров с ЕС – разведка

Алена МазуренкоЧетверг, 14 июля 2022, 19:18
В Беларуси негласно разрешили контрабанду подсанкционных товаров с ЕС – разведка

Украинская разведка сообщает, что власти Беларуси дали негласное указание командованию пограничного комитета Беларуси – не препятствовать контрабанде подсанкционных товаров на границах с Украиной, Польшей и Литвой.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Такое решение связано с резким ухудшением финансовой ситуации в стране из-за наложенных на режим Лукашенко санкций со стороны стран Запада.

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Поэтому власти Беларуси надеются частично снизить дефицит поступлений в бюджет страны именно за счет максимального стимулирования контрабанды. В первую очередь – табачных изделий местных производителей".

Детали: Разведчики также отмечают, что таким образом Беларусь частично удастся обеспечить собственный рынок санкционными группами товаров, ранее доставлявшихся из стран ЕС.

В частности, в список таких товаров входят: запчасти к автомобильной технике, хозяйственные товары и т.д.

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Чтобы усилить поток товаров, власти Беларуси ослабляют требования к пересечению границы со стороны стран ЕС.

Пограничные ведомства Польши и Литвы уже заявляют об обнаружении крупных партий контрабандных белорусских табачных изделий в грузовых автомобилях.

Темы: БеларуськонтрабандаЕСразведка
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