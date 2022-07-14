В Беларуси негласно разрешили контрабанду подсанкционных товаров с ЕС – разведка

Украинская разведка сообщает, что власти Беларуси дали негласное указание командованию пограничного комитета Беларуси – не препятствовать контрабанде подсанкционных товаров на границах с Украиной, Польшей и Литвой.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Такое решение связано с резким ухудшением финансовой ситуации в стране из-за наложенных на режим Лукашенко санкций со стороны стран Запада.

Поэтому власти Беларуси надеются частично снизить дефицит поступлений в бюджет страны именно за счет максимального стимулирования контрабанды. В первую очередь – табачных изделий местных производителей".

Детали: Разведчики также отмечают, что таким образом Беларусь частично удастся обеспечить собственный рынок санкционными группами товаров, ранее доставлявшихся из стран ЕС.

В частности, в список таких товаров входят: запчасти к автомобильной технике, хозяйственные товары и т.д.

Чтобы усилить поток товаров, власти Беларуси ослабляют требования к пересечению границы со стороны стран ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Пограничные ведомства Польши и Литвы уже заявляют об обнаружении крупных партий контрабандных белорусских табачных изделий в грузовых автомобилях.