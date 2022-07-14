Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларуси негласно разрешили контрабанду подсанкционных товаров с ЕС – разведка

Мазуренко Алена Четверг, 14 июля 2022, 19:18

Украинская разведка сообщает, что власти Беларуси дали негласное указание командованию пограничного комитета Беларуси – не препятствовать контрабанде подсанкционных товаров на границах с Украиной, Польшей и Литвой.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Такое решение связано с резким ухудшением финансовой ситуации в стране из-за наложенных на режим Лукашенко санкций со стороны стран Запада.

Поэтому власти Беларуси надеются частично снизить дефицит поступлений в бюджет страны именно за счет максимального стимулирования контрабанды. В первую очередь – табачных изделий местных производителей".

Детали: Разведчики также отмечают, что таким образом Беларусь частично удастся обеспечить собственный рынок санкционными группами товаров, ранее доставлявшихся из стран ЕС.

В частности, в список таких товаров входят: запчасти к автомобильной технике, хозяйственные товары и т.д.

Чтобы усилить поток товаров, власти Беларуси ослабляют требования к пересечению границы со стороны стран ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Пограничные ведомства Польши и Литвы уже заявляют об обнаружении крупных партий контрабандных белорусских табачных изделий в грузовых автомобилях.

Темы: БеларуськонтрабандаЕСразведка
Главное сегодня

"Тюрьма – лучшее, что вас ожидает": Зеленский – россиянам, выпустившим ракеты по Виннице

видеоЗеленский: А если бы кто-то нанес удар по медицинскому центру в Далласе или Дрездене?

фотоНашли обломки российских ракет, выпущенных по Виннице, которые ПВО удалось сбить

Трамп подтвердил, что хочет снова стать президентом США

Залужный заверил в надежной обороне Киева: бои вблизи столицы невозможны

На военный учет – по собственному желанию. Объяснение Генштаба о мобилизации женщин

Все новости...
Беларусь
У границы с Беларусью усилили борьбу с диверсантами – Монастырский
Втягиванием Беларуси в войну Россия пытается поглотить ее и населить z-zомби – Подоляк
Лукашенко уволил генерала, ответственного за мобилизацию
Последние новости
04:45
Винница: Убитая россиянами девочка снималась в рождественском ролике Зеленской
04:14
ВСУ на юге уничтожили российский склад боеприпасов
03:15
В РФ уже призывают мстить за Новую Каховку и прицельно бить по мостам в Украине
02:33
ОК "Юг": Россияне нанесли удар по Виннице с корабля у крымского мыса Фиолент
01:56
Германия выделит дополнительные 2,4 млрд евро помощи украинским беженцам
01:22
Латвия запретила поставку российского газа с 2023 года
01:00
Глава МИД Германии: если ослабим санкции против РФ – нас будет вдвое легче шантажировать
00:35
Сумщина: Восемь громад подверглись обстрелам россиян
23:49
Сербская молодежь не считает Россию виновной в войне в Украине – опрос
23:36
"Тюрьма – лучшее, что вас ожидает": Зеленский – россиянам, выпустившим ракеты по Виннице
Все новости...