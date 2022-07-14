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Трамп подтвердил, что хочет снова стать президентом США

"Европейская правда"Четверг, 14 июля 2022, 19:46
Трамп подтвердил, что хочет снова стать президентом США
Дональд Трамп. ФОТО: GETTY IMAGES

45-й президент США Дональд Трамп утверждает, что уже принял решение участвовать в президентских выборах 2024 года, но пока не знает, когда именно объявит о начале кампании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп заявил в интервью New York Magazine.

"В своей голове я уже принял это решение, поэтому ничего больше не влияет (на него)", – заявил Трамп, утверждая, что "если я решу баллотироваться, я выиграю".

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Он добавил, что размышляет, когда именно объявить о начале предвыборной кампании – до или после промежуточных выборов в Конгресс осенью 2022 года.

"Пусть люди знают. Я думаю, что многие даже не баллотировались, если бы я это сделал, потому что, если вы посмотрите на опрос, они даже не регистрируются. Таких людей большинство. И я считаю, что если бы они баллотировались, у вас была бы отрицательная реакция на них. Люди хотят, чтобы я баллотировался", – добавил Трамп.

В СМИ ранее писали, что Трамп проводит переговоры с потенциальными донорами, чтобы заручиться поддержкой на президентских выборах.

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Для участия в выборах 45 президент США должен заручиться поддержкой своей Республиканской партии. Последний опрос The New York Times показывает, что его кандидатуру пока не поддерживает половина республиканцев.

В то же время, ближайший конкурент Трампа – его соратник, губернатор Флориды Рон ДеСантис – набирает лишь четверть голосов в опросе членов Республиканской партии.

Отметим, что по данным другого опроса The New York Times, 64% приверженцев Демократической партии США против участия действующего президента Джо Байдена на выборах 2024 года. Сам Байден ранее не отрицал, что хочет баллотироваться на второй срок.

Темы: СШАТрамп
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