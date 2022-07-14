На Херсонщині звільнили 44 населені пункти – ОВА
Четвер, 14 липня 2022, 20:51
Виконуючий обов'язки начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій повідомив, що в області українські захисники загалом визволили 44 населені пункти.
Джерело: Бутрій під час онлайн-пресконференції, Укрінформ
Пряма мова: "Є території, населені пункти, які звільнені. Я спираюся виключно на офіційні дані, які погоджені з Генеральним штабом, це 44 населених пункти".
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Деталі: За його словами, йдеться про населені пункти у Великоолександрівській територіальній громаді, Кочубеївській, Нововоронцовці.
Водночас, він додав, що ситуація в регіоні дуже напружена.