В Херсонской области освободили 44 населенных пункта – ОВА
Четверг, 14 июля 2022, 20:51
Исполняющий обязанности начальника Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий сообщил, что в области украинские защитники в общей сложности освободили 44 населенных пункта.
Источник: Бутрий во время онлайн-пресс-конференции, Укринформ
Прямая речь: "Есть территории, населенные пункты, которые освобождены. Я опираюсь исключительно на официальные данные, согласованные с Генеральным штабом, это 44 населенных пункта".
Детали: По его словам, речь идет о населенных пунктах в Великоалександровской территориальной общине, Кочубеевской, Нововоронцовке.
В то же время он добавил, что ситуация в регионе очень напряженная.
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