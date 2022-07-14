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В Херсонской области освободили 44 населенных пункта – ОВА

Мазуренко Алена Четверг, 14 июля 2022, 20:51
ФОТО WIKIMAPIA.ORG

Исполняющий обязанности начальника Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий сообщил, что в области украинские защитники в общей сложности освободили 44 населенных пункта. 

Источник: Бутрий во время онлайн-пресс-конференции, Укринформ

Прямая речь: "Есть территории, населенные пункты, которые освобождены. Я опираюсь исключительно на официальные данные, согласованные с Генеральным штабом, это 44 населенных пункта".

Детали: По его словам, речь идет о населенных пунктах в Великоалександровской территориальной общине, Кочубеевской, Нововоронцовке.

В то же время он добавил, что ситуация в регионе очень напряженная.

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Темы: Херсонская областьвойнаобстрелоккупация
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