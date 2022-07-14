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На аукціон виставили годинник Гітлера

"Європейська правда"Четвер, 14 липня 2022, 21:48
На аукціон виставили годинник Гітлера
ФОТО: ALEXANDER HISTORICAL AUCTIONS

Аукціонний дім Alexander Historical Auctions виставив на продаж наручний годинник, який належав лідеру нацистської Німеччини Адольфу Гітлеру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Власник аукціонного дому Білл Панагопулос хоче виручити за лот від двох до чотирьох мільйонів доларів. За його словами, ця річ має історичне значення як свідчення.

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Годинник Гітлера власник аукціонного дому отримав від далекого родича французького солдата, який вкрав його з літнього будинку лідера нацистської Німеччини в Баварії у травні 1945 року – Робера Міньо.

За переказами, солдати французької танкової дивізії обшукали дім і не знайшли там нікого – але виявили мережу тунелів і сховків, в одному з яких і лежав годинник.

Міньо після повернення з війни продав годинник родичеві, який передавав його нащадкам. У 2019 році правнук того родича зв’язався з аукціонним домом Панагопулоса і запропонував його придбати.

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Чоловік каже, що Гітлер навряд чи часто носив годинника – йому не вдалося знайти фотографій із ним, але "це не означає, що він ніколи не вдягав його на спеціальні заходи".

Сам Панагопулос придбав капелюха й клинка німецького військового, відповідального за вбивства жителів рідного міста його батька в Греції.

У 2019 році ліванський підприємець придбав на аукціоні в Мюнхені речі, що належали Адольфу Гітлеру, на загальну суму 600 тисяч євро.

Теми: Гітлер
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