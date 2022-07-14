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На аукціон виставили годинник Гітлера

"Європейська правда"Четвер, 14 липня 2022, 21:48
ФОТО: ALEXANDER HISTORICAL AUCTIONS

Аукціонний дім Alexander Historical Auctions виставив на продаж наручний годинник, який належав лідеру нацистської Німеччини Адольфу Гітлеру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Власник аукціонного дому Білл Панагопулос хоче виручити за лот від двох до чотирьох мільйонів доларів. За його словами, ця річ має історичне значення як свідчення.

Годинник Гітлера власник аукціонного дому отримав від далекого родича французького солдата, який вкрав його з літнього будинку лідера нацистської Німеччини в Баварії у травні 1945 року – Робера Міньо.

За переказами, солдати французької танкової дивізії обшукали дім і не знайшли там нікого – але виявили мережу тунелів і сховків, в одному з яких і лежав годинник.

Міньо після повернення з війни продав годинник родичеві, який передавав його нащадкам. У 2019 році правнук того родича зв’язався з аукціонним домом Панагопулоса і запропонував його придбати.

Чоловік каже, що Гітлер навряд чи часто носив годинника – йому не вдалося знайти фотографій із ним, але "це не означає, що він ніколи не вдягав його на спеціальні заходи".

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Сам Панагопулос придбав капелюха й клинка німецького військового, відповідального за вбивства жителів рідного міста його батька в Греції.

У 2019 році ліванський підприємець придбав на аукціоні в Мюнхені речі, що належали Адольфу Гітлеру, на загальну суму 600 тисяч євро.

Теми: Гітлер
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