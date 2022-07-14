На аукцион выставили часы Гитлера

Аукционный дом Alexander Historical Auctions выставил на продажу наручные часы, принадлежавшие лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Владелец аукционного дома Билл Панагопулос хочет выручить за лот от двух до четырех миллионов долларов. По его словам, эта вещь имеет историческое значение как свидетельство.

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Часы Гитлера владелец аукционного дома получил от дальнего родственника французского солдата, укравшего его из пожилого дома лидера нацистской Германии в Баварии в мае 1945 года – Робера Миньо.

По преданию, солдаты французской танковой дивизии обыскали дом и не нашли там никого – но обнаружили сеть тоннелей и тайников, в одном из которых и лежали часы.

Миньо по возвращении с войны продал часы родственнику, который передавал его потомкам. В 2019 году правнук родственника связался с аукционным домом Панагопулоса и предложил его приобрести.

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Мужчина говорит, что Гитлер вряд ли часто носил часы – ему не удалось найти фотографий с ними, но "это не значит, что он никогда не одевал их на специальные мероприятия".

Сам Панагопулос приобрел шляпу и клинок немецкого военного, ответственного за убийства жителей родного города его отца в Греции.

В 2019 году ливанский предприниматель приобрел на аукционе в Мюнхене вещи, принадлежавшие Адольфу Гитлеру, на общую сумму 600 тысяч евро.