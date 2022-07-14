Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На аукцион выставили часы Гитлера

"Европейская правда"Четверг, 14 июля 2022, 21:48
На аукцион выставили часы Гитлера
ФОТО: ALEXANDER HISTORICAL AUCTIONS

Аукционный дом Alexander Historical Auctions выставил на продажу наручные часы, принадлежавшие лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Владелец аукционного дома Билл Панагопулос хочет выручить за лот от двух до четырех миллионов долларов. По его словам, эта вещь имеет историческое значение как свидетельство.

Реклама:

Часы Гитлера владелец аукционного дома получил от дальнего родственника французского солдата, укравшего его из пожилого дома лидера нацистской Германии в Баварии в мае 1945 года – Робера Миньо.

По преданию, солдаты французской танковой дивизии обыскали дом и не нашли там никого – но обнаружили сеть тоннелей и тайников, в одном из которых и лежали часы.

Миньо по возвращении с войны продал часы родственнику, который передавал его потомкам. В 2019 году правнук родственника связался с аукционным домом Панагопулоса и предложил его приобрести.

ВИДЕО ДНЯ

Мужчина говорит, что Гитлер вряд ли часто носил часы – ему не удалось найти фотографий с ними, но "это не значит, что он никогда не одевал их на специальные мероприятия".

Сам Панагопулос приобрел шляпу и клинок немецкого военного, ответственного за убийства жителей родного города его отца в Греции.

В 2019 году ливанский предприниматель приобрел на аукционе в Мюнхене вещи, принадлежавшие Адольфу Гитлеру, на общую сумму 600 тысяч евро.

Темы: Гитлер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Гитлер
Виктимблейминг военного времени
Умерла женщина, которая была единственным живым свидетелем последних дней Гитлера в его бункере
В Австрии в поезде крутили речи Гитлера: подозревают двух пассажиров
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: