Україна працює над гумкоридором зі Святогірської Лаври – там 600 цивільних

Українські розвідники повідомили, що працюють над організацією гумкоридору із Святогірської Лаври у Донецькій області, де переховуються 600 мирних жителів.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Україна працює над встановленням режиму припиненням вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври, що знаходиться на березі річки Сіверський Донець Донецької області.

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На сьогодні Святогірська Лавра піддається постійним артилерійським обстрілам боку російських військових.

На території Лаври досі знаходиться до 600 мирних жителів. Близько 70% з них – паломники та місцеві мешканці, які намагались знайти притулок від обстрілів".

Деталі: Значна частина паломників прибула до Лаври ще до початку активних бойових дій.

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Через бойові дії мирні жителі не змогли евакуюватися і звернулись з проханням про організацію безпечного коридору.

Повідомляється, що близько 100 ченців відмовляються залишати територію Лаври: "Частина з них через поранення, вік та хвороби, та знаходяться у важкому стані, що унеможливлює їхню евакуацію".

Для них організовується доставка гуманітарних вантажів – їжі, води та медикаментів.

Також постраждалим буде надано необхідну медичну допомогу.

У розвідці додали, що для запобігання провокаціям Україна готова долучити міжнародних посередників для сприяння в організації гумкоридору.

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