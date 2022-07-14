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Україна працює над гумкоридором зі Святогірської Лаври – там 600 цивільних

Альона Мазуренко Четвер, 14 липня 2022, 22:45
Україна працює над гумкоридором зі Святогірської Лаври – там 600 цивільних
ФОТО: УПЦ

Українські розвідники повідомили, що працюють над організацією гумкоридору із Святогірської Лаври у Донецькій області, де переховуються 600 мирних жителів.

Джерело: головне управління розвідки 

Дослівно: "Україна працює над встановленням режиму припиненням вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври, що знаходиться на березі річки Сіверський Донець Донецької області. 

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На сьогодні Святогірська Лавра піддається постійним артилерійським обстрілам боку російських військових.

На території Лаври досі знаходиться до 600 мирних жителів. Близько 70% з них – паломники та місцеві мешканці, які намагались знайти притулок від обстрілів".

Деталі: Значна частина паломників прибула до Лаври ще до початку активних бойових дій.

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Через бойові дії мирні жителі не змогли евакуюватися і звернулись з проханням про організацію безпечного коридору.

Повідомляється, що близько 100 ченців відмовляються залишати територію Лаври: "Частина з них через поранення, вік та хвороби, та знаходяться у важкому стані, що унеможливлює їхню евакуацію".

Для них організовується доставка гуманітарних вантажів – їжі, води та медикаментів.

Також постраждалим буде надано необхідну медичну допомогу.

У розвідці додали, що для запобігання провокаціям Україна готова долучити міжнародних посередників для сприяння в організації гумкоридору.

Нагадаємо: 

  • 1 червня територія Святогірської Лаври піддалась артилерійському обстрілу з боку російських окупаційних військ. В результаті обстрілу загинули архімандрит Галактіон, монах Аристоклій та монахиня Варвара. Кілька священників отримали важкі поранення.
  • Лавра – це назва деяких монастирів, що мають особливе історичне та духовне значення. В Україні статус Лаври мають чотири монастирі – Києво-Печерська, Почаївська, Святогірська, Унівська. В РФ такий статус мають лише два монастирі.

Теми: розвідкаокупаціягуманітарка
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