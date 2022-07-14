Україна працює над гумкоридором зі Святогірської Лаври – там 600 цивільних
Українські розвідники повідомили, що працюють над організацією гумкоридору із Святогірської Лаври у Донецькій області, де переховуються 600 мирних жителів.
Джерело: головне управління розвідки
Дослівно: "Україна працює над встановленням режиму припиненням вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври, що знаходиться на березі річки Сіверський Донець Донецької області.
На сьогодні Святогірська Лавра піддається постійним артилерійським обстрілам боку російських військових.
На території Лаври досі знаходиться до 600 мирних жителів. Близько 70% з них – паломники та місцеві мешканці, які намагались знайти притулок від обстрілів".
Деталі: Значна частина паломників прибула до Лаври ще до початку активних бойових дій.
Через бойові дії мирні жителі не змогли евакуюватися і звернулись з проханням про організацію безпечного коридору.
Повідомляється, що близько 100 ченців відмовляються залишати територію Лаври: "Частина з них через поранення, вік та хвороби, та знаходяться у важкому стані, що унеможливлює їхню евакуацію".
Для них організовується доставка гуманітарних вантажів – їжі, води та медикаментів.
Також постраждалим буде надано необхідну медичну допомогу.
У розвідці додали, що для запобігання провокаціям Україна готова долучити міжнародних посередників для сприяння в організації гумкоридору.
Нагадаємо:
- 1 червня територія Святогірської Лаври піддалась артилерійському обстрілу з боку російських окупаційних військ. В результаті обстрілу загинули архімандрит Галактіон, монах Аристоклій та монахиня Варвара. Кілька священників отримали важкі поранення.
- Лавра – це назва деяких монастирів, що мають особливе історичне та духовне значення. В Україні статус Лаври мають чотири монастирі – Києво-Печерська, Почаївська, Святогірська, Унівська. В РФ такий статус мають лише два монастирі.