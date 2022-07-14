Украина работает над гумкоридором из Святогорской Лавры – там 600 гражданских

Украинские разведчики сообщили, что работают над организацией гумкоридора из Святогорской Лавры в Донецкой области, где скрываются 600 мирных жителей.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Украина работает над установлением режима прекращением огня и организацией гуманитарного коридора Святогорской Лавры, который находится на берегу реки Северский Донец Донецкой области.

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Сегодня Святогорская Лавра подвергается постоянным артиллерийским обстрелам со стороны российских военных.

На территории Лавры до сих пор находится около 600 мирных жителей. Около 70% из них – паломники и местные жители, которые пытались найти убежище от обстрелов".

Детали: Значительная часть паломников прибыла в Лавру еще до начала активных боевых действий.

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Из-за боевых действий мирные жители не смогли эвакуироваться и обратились с просьбой об организации безопасного коридора.

Сообщается, что около 100 монахов отказываются покидать территорию Лавры: "Часть из них из-за ранений, возраста и болезней и находятся в тяжелом состоянии, что делает невозможным их эвакуацию".

Для них организуется доставка гуманитарных грузов – еды, воды и медикаментов.

Также пострадавшим будет предоставлена ​​необходимая медицинская помощь.

В разведке добавили, что для предотвращения провокации Украина готова приобщить международных посредников для содействия в организации гумкоридора.

Напомним: