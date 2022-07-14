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Украина работает над гумкоридором из Святогорской Лавры – там 600 гражданских

Мазуренко Алена Четверг, 14 июля 2022, 22:45
ФОТО: УПЦ

Украинские разведчики сообщили, что работают над организацией гумкоридора из Святогорской Лавры в Донецкой области, где скрываются 600 мирных жителей.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Украина работает над установлением режима прекращением огня и организацией гуманитарного коридора Святогорской Лавры, который находится на берегу реки Северский Донец Донецкой области.

Сегодня Святогорская Лавра подвергается постоянным артиллерийским обстрелам со стороны российских военных.

На территории Лавры до сих пор находится около 600 мирных жителей. Около 70% из них – паломники и местные жители, которые пытались найти убежище от обстрелов".

Детали: Значительная часть паломников прибыла в Лавру еще до начала активных боевых действий.

Из-за боевых действий мирные жители не смогли эвакуироваться и обратились с просьбой об организации безопасного коридора.

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Сообщается, что около 100 монахов отказываются покидать территорию Лавры: "Часть из них из-за ранений, возраста и болезней и находятся в тяжелом состоянии, что делает невозможным их эвакуацию".

Для них организуется доставка гуманитарных грузов – еды, воды и медикаментов.

Также пострадавшим будет предоставлена ​​необходимая медицинская помощь.

В разведке добавили, что для предотвращения провокации Украина готова приобщить международных посредников для содействия в организации гумкоридора.

Напомним:

  • 1 июня территория Святогорской Лавры подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны российских оккупационных войск. В результате обстрела погибли архимандрит Галактион, монах Аристоклий и монахиня Варвара. Несколько священников получили тяжелые ранения.
  • Лавра – это название некоторых монастырей, имеющих особое историческое и духовное значение. В Украине статус Лавры имеют четыре монастыря – Киево-Печерская, Почаевская, Святогорская, Унивская. В РФ такой статус имеют только два монастыря.

Темы: разведкаоккупациягуманитарка
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