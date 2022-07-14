Сербська молодь не вважає Росію винною у війні в Україні – опитування

Більшість молоді в Сербії більш прихильно ставиться до Сходу, аніж до Заходу, і не вважає Росію винною через розв’язану нею повномасштабну війну в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv, про це свідчать дані опитування Національної молодіжної ради Сербії.

На запитання, якого зовнішньополітичного курсу повинна дотримуватися Сербія, 43% респондентів сказали, що вона має підтримувати рівновагу між Сходом і Заходом.

Водночас загальна підтримка Заходу серед сербської молоді знизилася: 57% віддають перевагу Сходу проти 52% за даними опитування 2021 року. Лише 43% молодих сербів вважають себе прозахідними.

На запитання про війну в Україні більше половини (55%) відповіли, що Сербія не повинна засуджувати Росію або вводити санкції. Лише 19% вважають, що Сербія повинна приєднатися до санкцій проти Росії, якщо наслідки неприєднання будуть надто серйозними.

Ще 18% заявили, що Сербія повинна офіційно засудити Росію, але не вводити проти неї санкції.

Респондентів також запитали про відновлення військової служби для чоловіків. 44% опитаних сказали, що вони підтримують цей крок, 46% сказали, що проти. Минулого ж року 46% підтримали такий крок, а 43% були проти.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, Сербія не приєдналася до санкцій ЄС проти Росії за вторгнення в Україну. Минулого тижня Європарламент закликав Сербію терміново приєднатися до санкційних рішень Євросоюзу проти Росії.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич сказав, що бачить ознаки світової війни у тому, як розгортається війна РФ проти України, та заявив, що на Балканах важливо зробити усе можливе для збереження миру.