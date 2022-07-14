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Сербская молодежь не считает Россию виновной в войне в Украине – опрос

"Европейская правда"Четверг, 14 июля 2022, 23:49

Большинство молодежи в Сербии более благосклонно относится к Востоку, чем к Западу, и не считает Россию виновной из-за развязанной полномасштабной войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv, об этом свидетельствуют данные опроса Национального молодежного совета Сербии.

На вопрос, какого внешнеполитического курса должна придерживаться Сербия, 43% респондентов сказали, что она должна поддерживать равновесие между Востоком и Западом.

В то же время, общая поддержка Запада среди сербской молодежи снизилась: 57% предпочитают Восток в сравнение с 52% по данным опроса 2021 года. Только 43% молодых сербов считают себя прозападными.

На вопрос о войне в Украине более половины (55%) ответили, что Сербия не должна осуждать Россию или вводить санкции. Только 19% считают, что Сербия должна присоединиться к санкциям против России, если последствия неприсоединения будут слишком серьезными.

Еще 18% заявили, что Сербия должна официально осудить Россию, но не вводить против нее санкции.

Респондентов также спросили о возобновлении военной службы для мужчин. 44% опрошенных сказали, что они поддерживают этот шаг; 46% сказали, что против. В прошлом году 46% поддержали такой шаг, а 43% были против.

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Как известно, Сербия не поддерживает санкций ЕС против России за вторжение в Украину.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич сказал, что видит признаки мировой войны в том, как разворачивается события в войне РФ против Украины, и заявил, что на Балканах важно сделать все возможное для сохранения мира.

Темы: СербияопросвойнаУкраина
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