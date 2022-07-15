Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сумщина: Вісім громад зазнали обстрілів росіян

Анастасія КалатурП'ятниця, 15 липня 2022, 00:35
Сумщина: Вісім громад зазнали обстрілів росіян
ФОТО: GETTY

За добу росіяни вісім разів обстріляли вісім громад Сумщини, здійснивши  понад 40 пострілів із різної зброї - кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники.

Джерело: голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Уточнюється, що постраждалих немає, руйнувань теж.

Реклама:

Постраждали від обстрілів Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Новослобідська, Хотінська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська   громади.

Теми: Сумська областьобстрілРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Сумська область
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Останні новини
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
Усі новини...
Реклама: