Сумщина: Вісім громад зазнали обстрілів росіян
П'ятниця, 15 липня 2022, 00:35
За добу росіяни вісім разів обстріляли вісім громад Сумщини, здійснивши понад 40 пострілів із різної зброї - кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники.
Джерело: голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький
Деталі: Уточнюється, що постраждалих немає, руйнувань теж.
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Постраждали від обстрілів Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Новослобідська, Хотінська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська громади.