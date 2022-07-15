Сумщина: Вісім громад зазнали обстрілів росіян

За добу росіяни вісім разів обстріляли вісім громад Сумщини, здійснивши понад 40 пострілів із різної зброї - кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники.

Джерело: голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Уточнюється, що постраждалих немає, руйнувань теж.

Постраждали від обстрілів Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Новослобідська, Хотінська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська громади.