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Сумщина: Вісім громад зазнали обстрілів росіян

Анастасія КалатурП'ятниця, 15 липня 2022, 00:35
ФОТО: GETTY

За добу росіяни вісім разів обстріляли вісім громад Сумщини, здійснивши  понад 40 пострілів із різної зброї - кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники.

Джерело: голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Уточнюється, що постраждалих немає, руйнувань теж.

Постраждали від обстрілів Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Новослобідська, Хотінська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська   громади.

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Теми: Сумська областьобстрілРосія
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