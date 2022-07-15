Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сумщина: Восемь громад подверглись обстрелам россиян

Анастасия КалатурПятница, 15 июля 2022, 00:35
ФОТО: GETTY

За сутки россияне восемь раз обстреляли восемь громад Сумщины, совершив более 40 выстрелов из разного оружия - пулеметные очереди, реактивная и ствольная артиллерия, использовали беспилотники.

Источник: глава ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: Уточняется, что пострадавших нет, разрушений тоже.

Пострадали от обстрелов Миропольская, Юнаковская, Эсманьская, Новослободская, Хотинская, Шосткинская, Краснопольская и Великописаревская громады.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьобстрелРосcия
Главное сегодня

Суд арестовал имущество нардепа Ковалёва, оказавшегося коллаборантом

Moody's объявило дефолт Беларуси

Генштаб: россияне усиливают оборону тыла и готовят наступление, ВСУ отразили штурмы

"Тюрьма – лучшее, что вас ожидает": Зеленский – россиянам, выпустившим ракеты по Виннице

видеоЗеленский: А если бы кто-то нанес удар по медицинскому центру в Далласе или Дрездене?

фотоНашли обломки российских ракет, выпущенных по Виннице, которые ПВО удалось сбить

Все новости...
Сумская область
Сумщина: враг обстреливал общины из РСЗО и минометов
Россияне обстреляли село в Сумской области: повреждено жилье
Около 60 раз за сутки враг бил по Сумщине
Последние новости
11:09
Экспорт зерновых отстает от прошлогоднего графика на 40%
10:55
Суд арестовал имущество нардепа Ковалёва, оказавшегося коллаборантом
10:42
Немецкие социал-демократы не смогли выгнать Шредера из партии
10:20
В оккупированном Энергодаре запустили третий блок Запорожской АЭС
10:14
Венгрия хочет помочь Украине с экспортом зерна и предлагает перерабатывающие заводы на границе
10:11
Защитники уже уничтожили 38 000 оккупантов и 1 672 танков - Генштаб
09:56
В Виннице не идентифицировали двоих погибших детей и 11 взрослых
09:48
Оккупанты ударили ракетами по Харькову и Николаеву, не прекращаются взрывы на Херсонщине - ОВА
09:48
Moody's объявило дефолт Беларуси
09:42
Могут ли студенты-мужчины пересекать границу для обучения – объясняет юрист
Все новости...