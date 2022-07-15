Сумщина: Восемь громад подверглись обстрелам россиян

За сутки россияне восемь раз обстреляли восемь громад Сумщины, совершив более 40 выстрелов из разного оружия - пулеметные очереди, реактивная и ствольная артиллерия, использовали беспилотники.

Источник: глава ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: Уточняется, что пострадавших нет, разрушений тоже.

Пострадали от обстрелов Миропольская, Юнаковская, Эсманьская, Новослободская, Хотинская, Шосткинская, Краснопольская и Великописаревская громады.