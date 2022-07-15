Сумщина: Восемь громад подверглись обстрелам россиян
Пятница, 15 июля 2022, 00:35
За сутки россияне восемь раз обстреляли восемь громад Сумщины, совершив более 40 выстрелов из разного оружия - пулеметные очереди, реактивная и ствольная артиллерия, использовали беспилотники.
Источник: глава ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий
Детали: Уточняется, что пострадавших нет, разрушений тоже.
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Пострадали от обстрелов Миропольская, Юнаковская, Эсманьская, Новослободская, Хотинская, Шосткинская, Краснопольская и Великописаревская громады.