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Дніпропетровщина: Росіяни вдарили по школі

П'ятниця, 15 липня 2022, 07:40
ФОТО: GETTY

Росіяни поцілили ракетою в школу в Синельниківському районі Дніпропетровщини, там серйозні руйнування.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

Деталі: Наразі рятувальники розбирають завали. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Крім того, у Криворізькому районі ворог  обстріляв зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська.

У Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне, пожежники приборкували полум’я кілька годин. Резніченко  пише, що на місці обстрілу знайшли уламки від "Градів" та фосфорних боєприпасів.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаРосія
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