Дніпропетровщина: Росіяни вдарили по школі
П'ятниця, 15 липня 2022, 07:40
Росіяни поцілили ракетою в школу в Синельниківському районі Дніпропетровщини, там серйозні руйнування.
Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко
Деталі: Наразі рятувальники розбирають завали. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.
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Крім того, у Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська.
У Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне, пожежники приборкували полум’я кілька годин. Резніченко пише, що на місці обстрілу знайшли уламки від "Градів" та фосфорних боєприпасів.