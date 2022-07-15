Дніпропетровщина: Росіяни вдарили по школі

Росіяни поцілили ракетою в школу в Синельниківському районі Дніпропетровщини, там серйозні руйнування.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

Деталі: Наразі рятувальники розбирають завали. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Крім того, у Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська.

У Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне, пожежники приборкували полум’я кілька годин. Резніченко пише, що на місці обстрілу знайшли уламки від "Градів" та фосфорних боєприпасів.