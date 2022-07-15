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Днепропетровщина: Россияне ударили по школе

Пятница, 15 июля 2022, 07:40
ФОТО: GETTY

Россияне попали ракетой в школу в Синельниковском районе Днепропетровщины, там серьезные разрушения.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Детали: В настоящее время спасатели разбирают завалы. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Кроме того, в Криворожском районе враг  обстрелял из ствольной артиллерии парковую зону Зеленодольска.

В Никопольском районе из-за обстрела загорелось горючее, пожарные укрощали пламя несколько часов. Резниченко пишет, что на месте обстрела были обнаружены обломки от "Градов" и фосфорных боеприпасов.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
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