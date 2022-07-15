Днепропетровщина: Россияне ударили по школе
Пятница, 15 июля 2022, 07:40
Россияне попали ракетой в школу в Синельниковском районе Днепропетровщины, там серьезные разрушения.
Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко
Детали: В настоящее время спасатели разбирают завалы. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Кроме того, в Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии парковую зону Зеленодольска.
В Никопольском районе из-за обстрела загорелось горючее, пожарные укрощали пламя несколько часов. Резниченко пишет, что на месте обстрела были обнаружены обломки от "Градов" и фосфорных боеприпасов.
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