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Днепропетровщина: Россияне ударили по школе

Пятница, 15 июля 2022, 07:40
Днепропетровщина: Россияне ударили по школе
ФОТО: GETTY

Россияне попали ракетой в школу в Синельниковском районе Днепропетровщины, там серьезные разрушения.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Детали: В настоящее время спасатели разбирают завалы. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

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Кроме того, в Криворожском районе враг  обстрелял из ствольной артиллерии парковую зону Зеленодольска.

В Никопольском районе из-за обстрела загорелось горючее, пожарные укрощали пламя несколько часов. Резниченко пишет, что на месте обстрела были обнаружены обломки от "Градов" и фосфорных боеприпасов.

Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
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