Днепропетровщина: Россияне ударили по школе

Россияне попали ракетой в школу в Синельниковском районе Днепропетровщины, там серьезные разрушения.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Детали: В настоящее время спасатели разбирают завалы. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Реклама:

Кроме того, в Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии парковую зону Зеленодольска.

В Никопольском районе из-за обстрела загорелось горючее, пожарные укрощали пламя несколько часов. Резниченко пишет, что на месте обстрела были обнаружены обломки от "Градов" и фосфорных боеприпасов.