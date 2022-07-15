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КНДР: Україна не може говорити про суверенітет, допомагаючи США із санкціями проти Пхеньяну

"Європейська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 08:31

Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що Україна не має права порушувати питання суверенітету після приєднання до "несправедливих та незаконних" дій США, які порушили суверенітет Пхеньяну.

Відповідну заяву опублікували державні ЗМІ Північної Кореї, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю після того, як Пхеньян визнав так звані "ДНР" та "ЛНР".

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Але МЗС КНДР виступило на захист цього рішення, заявивши, що Україна вже допомогла діям під керівництвом США, включаючи санкції щодо збройових програм Пхеньяну.

"Україна не має права порушувати питання або заперечувати наше законне здійснення суверенітету після вчинення акту, якому серйозно не вистачає справедливості у відносинах між народами, шляхом активного приєднання до несправедливої ​​та незаконної ворожої політики США у минулому", - йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо, 30 червня Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією у відповідь на визнання Сирією "незалежності" так званих "ЛНР/ДНР".

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Теми: КНДРУкраїнаСШАсанкції
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