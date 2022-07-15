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КНДР: Украина не может говорить о суверенитете, помогая США с санкциями против Пхеньяна

"Европейская правда"Пятница, 15 июля 2022, 08:31

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что Украина не имеет права поднимать вопросы суверенитета после присоединения к "несправедливым и незаконным" действиям США, которые нарушили суверенитет Пхеньяна.

Соответствующее заявление опубликовали государственные СМИ Северной Кореи, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей после того, как Пхеньян признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Но МИД КНДР выступил в защиту этого решения, заявив, что Украина уже помогла действиям под руководством США, включая санкции в отношении оружейных программ Пхеньяна.

"Украина не имеет права поднимать вопрос или оспаривать наше законное осуществление суверенитета после совершения акта, которому серьезно не хватает справедливости в отношениях между народами, путем активного присоединения к несправедливой и незаконной враждебной политике США в прошлом", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, 30 июня Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание Сирией "независимости" так называемых "ЛНР/ДНР".

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Темы: КНДРУкраинаСШАсанкции
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