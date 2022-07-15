Окупанти продовжують атакувати Луганщину, б’ють з усіх видів зброї – Гайдай

На лінії фронту зі сторони Луганщини російські загарбники продовжують наносити артилерійські та ракетні удари з наступними спробами штурму.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "За 14 липня здійснено щонайменше один ракетний удар та авіаудари, зокрема, по Верхньокам’янському. Там та у Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури. Втім, штурмові дії за обома напрямками ворогу не вдалися".

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Деталі: За словами голови ОВА, також було три атаки зі ствольної артилерії, чотири – з мінометів, одна – із реактивних систем залпового вогню, п’ять – із танків.

Він також повідоми, що лікарям не вдалося врятувати життя літньої жінки з Лисичанська, яка отримала важкі поранення ще на початку червня.