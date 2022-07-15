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Оккупанты продолжают атаковать Луганщину, бьют из всех видов оружия - Гайдай

"Украинская правда"Пятница, 15 июля 2022, 08:38
Оккупанты продолжают атаковать Луганщину, бьют из всех видов оружия - Гайдай
Фото Гайдая в Telegram

На линии фронта со стороны Луганской области российские захватчики продолжают наносить артиллерийские и ракетные удары с последующими попытками штурма.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "За 14 июля совершен, по меньшей мере, один ракетный удар и авиаудары, в частности, по Верхнекаменскому. Там и в Белогоровке пострадали остатки гражданской инфраструктуры. Впрочем, штурмовые действия по обоим направлениям врагу не удались".

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Детали: По словам главы ОВА, также было три атаки из ствольной артиллерии, четыре – из минометов, одна – из реактивных систем залпового огня, пять – из танков.

 
 

Он также сообщил, что врачам не удалось спасти жизнь пожилой женщины из Лисичанска, которая получила тяжелые ранения еще в начале июня.

Темы: войнаЛуганская область
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