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Канада розширила санкції проти промислового сектора РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 09:25

Уряд Канади розширив обмежувальні заходи проти нафтогазового та промислового секторів Росії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті канадського МЗС, пише "Європейська правда".

З 15 липня будь-якій особі в Канаді та будь-якому канадцю за межами Канади забороняється надавати Росії або будь-якій особі в Росії послуги, пов'язані з виробництвом металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування.

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Також санкції розширенні на комп'ютерну, електронне та оптичну обладнання продукції, автомобілів, виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, транспортного обладнання, наземного транспорту та трубопроводів.

Нагадаємо, уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для газопроводу "Північний потік-1", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини.

Світовий Конгрес Українців, організація української діаспори, подала у Канаді судовий позов у зв’язку з рішенням уряду передати турбіну Siemens попри санкції. 

ВІДЕО ДНЯ

Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля і після рішення викликала керівника посольства Канади.

В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу.

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Теми: КанадасанкціїРосіявійна
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